Deportes urbanos, vóley, hockey y fútbol: la agenda deportiva que tendrá San Juan este fin de semana

San Juan volverá a vivir un fin de semana cargado de actividad deportiva con eventos para todas las edades y disciplinas. Desde competencias urbanas y partidos de hockey sobre césped hasta fútbol senior y torneos amateurs, la agenda deportiva provincial tendrá movimiento entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo.

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Uno de los eventos destacados será el “Jelly Jam – San Juan 2026”, el segundo encuentro de deportes urbanos que se realizará el domingo 17, de 14 a 23, en el Skatepark Olímpico ubicado junto al Velódromo Vicente Alejo Chancay. La entrada será libre y gratuita y contará con exhibiciones y competencias de roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle.

Por otro lado, el Centro de Educación Física N°20 “La Granja”, en Santa Lucía, será escenario de múltiples actividades deportivas durante todo el fin de semana. El viernes por la noche habrá hockey sobre césped Máster con el duelo entre Huazihul y Universidad, desde las 21.

El sábado continuará la acción con partidos de hockey en categorías inferiores entre las 9 y las 13, mientras que luego será el turno del Mamis Hockey de la Liga Social, desde las 13 hasta las 20. Además, también se disputarán encuentros de vóley correspondientes a la Liga Social.

En cuanto al fútbol, el domingo se jugará una nueva jornada de la Copa Provincial Senior 2026. La actividad se desarrollará en la Unión Vecinal del Barrio Santo Domingo, entre las 9 y las 15, con la participación de diez equipos.

Además, el domingo se pondrá en marcha el torneo de la Liga de Albardón y Angaco. La apertura oficial será desde las 14 en el Club Paso de los Andes, último campeón de la Copa de Clubes Campeones 2026.

Desde la organización también recordaron que hasta este viernes inclusive, entre las 7:30 y las 22, el Regimiento de Infantería de Montaña N°22 “TCNL Juan Manuel Cabot” realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, en Marquesado, departamento Rivadavia.