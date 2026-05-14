José Andrada, el joven que emocionó a todos durante el Mundial de Qatar, viajará a EEUU

José Andrada , el joven oriundo de Embarcación que emocionó a miles de argentinos durante el último mundial, vivirá uno de los momentos más importantes de su vida: viajará a Estados Unidos para acompañar y alentar a la Selección Argentina.

Videonota El fervor del sanjuanino fanático de los álbumes de mundiales que consiguió todas las figuritas de Norteamérica 2026 ¡en cinco días!

La noticia fue confirmada luego de que el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, decidiera invitar especialmente al joven salteño a la máxima cita del fútbol mundial.

El dirigente dispuso que José tenga cubiertos los pasajes, el alojamiento y todos los gastos necesarios para concretar esta experiencia soñada.

La historia de José había conmovido al país años atrás por su humildad, carisma y pasión incondicional por la camiseta argentina. Desde el interior profundo del norte salteño, su testimonio se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para muchos jóvenes.

Embed - InformateSalta on Instagram: "MÁS QUE MERECIDO José Antonio Andrada fue el niño de Embarcación que emocionó a todos en una entrevista del 2022 cuando se disputaba el Mundial de Qatar. Luego que se viralizara y haya estado presente en la premiación de los Campeones del Mundo, desde Conmebol decidieron invitarlo al Mundial 2026 con pasajes y estadía paga. #mundial2026 #joseandrada #embarcacion #informatesalta" View this post on Instagram

Ahora, ese sueño que parecía lejano se hará realidad: José podrá estar en las tribunas alentando a la “Scaloneta” en el torneo más importante del planeta, representando no solo a Embarcación, sino también a miles de argentinos que viven el fútbol con el corazón.

La noticia generó una enorme alegría en su comunidad y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de personas celebraron este reconocimiento y destacaron que historias como la de José demuestran que los sueños pueden cumplirse.

FUENTE: Informate Salta