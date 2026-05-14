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José Andrada, el joven que emocionó a todos durante el Mundial de Qatar, viajará a EEUU

La noticia fue confirmada luego de que el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, decidiera invitar especialmente al joven salteño a la máxima cita del fútbol mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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José Andrada, el joven oriundo de Embarcación que emocionó a miles de argentinos durante el último mundial, vivirá uno de los momentos más importantes de su vida: viajará a Estados Unidos para acompañar y alentar a la Selección Argentina.

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La noticia fue confirmada luego de que el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, decidiera invitar especialmente al joven salteño a la máxima cita del fútbol mundial.

El dirigente dispuso que José tenga cubiertos los pasajes, el alojamiento y todos los gastos necesarios para concretar esta experiencia soñada.

La historia de José había conmovido al país años atrás por su humildad, carisma y pasión incondicional por la camiseta argentina. Desde el interior profundo del norte salteño, su testimonio se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para muchos jóvenes.

Embed - InformateSalta on Instagram: "MÁS QUE MERECIDO José Antonio Andrada fue el niño de Embarcación que emocionó a todos en una entrevista del 2022 cuando se disputaba el Mundial de Qatar. Luego que se viralizara y haya estado presente en la premiación de los Campeones del Mundo, desde Conmebol decidieron invitarlo al Mundial 2026 con pasajes y estadía paga. #mundial2026 #joseandrada #embarcacion #informatesalta"
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Ahora, ese sueño que parecía lejano se hará realidad: José podrá estar en las tribunas alentando a la “Scaloneta” en el torneo más importante del planeta, representando no solo a Embarcación, sino también a miles de argentinos que viven el fútbol con el corazón.

La noticia generó una enorme alegría en su comunidad y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de personas celebraron este reconocimiento y destacaron que historias como la de José demuestran que los sueños pueden cumplirse.

FUENTE: Informate Salta

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