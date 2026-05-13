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Los puntajes

Uno por uno: los puntajes de los jugadores verdinegros en la eliminación ante Platense

San Martín perdió frente al Calamar en la tanda de los penales y se despidió de la ilusión copera. Los números del equipo sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Martín peleó hasta el final, pero la aventura en la Copa Argentina llegó a su fin. El Verdinegro igualó 0 a 0 frente a Platense en el tiempo reglamentario y la clasificación a los octavos de final se terminó resolviendo desde el punto penal. Allí, el equipo sanjuanino no estuvo fino en las ejecuciones y el Calamar aprovechó mejor sus chances para quedarse con el pase de ronda. Con la eliminación consumada, ahora será momento de bajar la espuma y enfocarse de lleno en el gran objetivo de la temporada: luchar por el ascenso. Los números.

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Velazco (6): Una de las figuras de San Martín. Respondió cada vez que Platense lo exigió y transmitió mucha seguridad durante los 90 minutos. Rápido para salir y firme de arriba. En los penales no tuvo margen para salvar la serie.

Osores (5): Sólido en la marca y muy concentrado para sostener el orden defensivo. Metió y jugó un partido intenso ante delanteros complicados.

Lucero (5): El pibe sanjuanino entró de arranque. Jugó con la camiseta y lo hizo con ganas; eso, le dio otra energía al equipo en ofensiva. Intentó desequilibrar y aportó movilidad cuando San Martín necesitaba aire fresco.

Monje (5): Mucho despliegue y personalidad por momentos. Presionó, recuperó y fue uno de los que sostuvo la intensidad durante largos pasajes.

Marchio (6): Ordenado tácticamente y comprometido con el trabajo colectivo. Aportó equilibrio y ayudó a cortar circuitos de juego de Platense.

Iachetti (5): Peleó mucho y trató de asociarse en ataque, aunque le costó entrar en sintonía con el partido. Tuvo sacrificio, pero poca claridad en los últimos metros.

Acosta (6): Firme en la marca y atento en los relevos. Cuando pasó al ataque intentó ser opción, aunque sin demasiado peso ofensivo.

Rossi (5): Metió y corrió durante todo el partido. Fue importante para presionar arriba y colaborar en la recuperación.

Rúmbolo (6): Buen ingreso desde el banco. Le aportó intensidad y dinámica al equipo en un momento donde San Martín necesitaba renovar energías.

Lattanzio (5): Intentó desequilibrar y mostrarse participativo, pero le faltó profundidad para terminar de lastimar a la defensa rival. Igual dejó actitud y entrega. Tuvo el primero en el arranque del partido.

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