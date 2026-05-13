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Rally de primera

Desde Al-Attiyah y Carlos Sainz hasta los hermanos Benavides: las estrellas que tendrá el Desafío Ruta 40 en San Juan

La competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid tendrá una edición histórica con 151 inscriptos, figuras internacionales de primer nivel y el esperado estreno de Kevin Benavides en la categoría Ultimate junto al navegante sanjuanino "Lichi" Sisterna.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan volverá a colocarse en el centro de la escena internacional con la llegada del Desafío Ruta 40 YPF 2026, la competencia de rally raid más importante del país y una de las fechas más esperadas del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). La carrera se disputará del 24 al 29 de mayo y tendrá a la provincia como gran protagonista, ya que la largada y la llegada serán en territorio sanjuanino.

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La 13ª edición promete ser histórica: contará con 151 inscriptos entre autos, motos, quads, UTV y categorías complementarias, un récord absoluto para la prueba argentina. El recorrido unirá San Juan, San Rafael y nuevamente San Juan, con un total de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 serán especiales cronometradas.

La actividad comenzará oficialmente el domingo 24 de mayo con la tradicional rampa de largada en el Centro Cultural Conte Grand, mientras que el bivouac principal estará instalado en el Circuito San Juan Villicum y podrá ser visitado por el público con entrada libre y gratuita.

Un desfile de leyendas del Dakar y el WRC

La lista de participantes tendrá nombres de peso mundial. Entre los grandes protagonistas aparece el qatarí Nasser Al-Attiyah, múltiple campeón del Dakar y figura de Dacia Sandriders, equipo que también contará con la presencia de Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally y máximo ganador del Rally de Argentina.

Ford Racing también desembarcará con una estructura impactante integrada por Mitch Guthrie, Nani Roma y el regreso al país del legendario Carlos Sainz, bicampeón del WRC y cuatro veces ganador del Dakar.

Otro de los nombres fuertes será Yazeed Al Rajhi, último campeón del Desafío Ruta 40, además del brasileño Lucas Moraes, actual campeón del W2RC. Toyota Gazoo Racing, SVR y otras grandes estructuras internacionales completarán una grilla de lujo en la categoría Ultimate, que tendrá 24 vehículos.

Kevin Benavides debutará en Ultimate con un sanjuanino

Uno de los focos argentinos estará puesto en Kevin Benavides. El salteño, bicampeón del Rally Dakar en motos, dará un paso histórico en su carrera al debutar en la categoría Ultimate con una Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing.

Pero además habrá presencia sanjuanina en su aventura: Kevin correrá junto al navegante Lisandro Sisterna, quien tendrá un rol clave en el desembarco del campeón argentino en la máxima categoría del rally raid mundial.

Benavides viene de iniciar su transición a los autos en el Dakar 2026 dentro de la categoría Challenger, donde logró un destacado séptimo puesto y ganó tres etapas. Ahora buscará consolidarse entre las grandes figuras de las cuatro ruedas en una competencia que se disputará prácticamente “en casa”.

San Juan, otra vez capital mundial del rally raid

El Desafío Ruta 40 no solo devolverá a la Argentina una fecha mundialista, sino que además traerá de regreso esa atmósfera que supo generar el Dakar en Sudamérica. Dunas, arena, terrenos de altura y caminos exigentes convertirán nuevamente a Cuyo en el gran escenario del rally raid internacional.

Además del impacto deportivo, el evento tendrá un fuerte movimiento turístico y económico para San Juan, con miles de visitantes, equipos y fanáticos que llegarán para vivir una semana histórica del automovilismo mundial.

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