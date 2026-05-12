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Atención deportistas

El Ejército Argentino realizará ejercicios de tiro en Marquesado

El comunicado fue emitido por la Guarnición Ejército San Juan y el Regimiento de Infantería de Montaña 22, que informó sobre ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento y pidió extremar las precauciones en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Guarnición Ejército San Juan informa a la comunidad sanjuanina que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “TCNL Juan Manuel Cabot” llevará adelante ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado entre Ruta Nacional 60, avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia.

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Las prácticas se desarrollarán entre los días miércoles 13 y viernes 15 de mayo, en el horario comprendido entre las 7:30 y las 22:00 horas.

Desde la institución militar solicitan a la población tener en cuenta las medidas de precaución correspondientes durante el desarrollo de las actividades, debido al uso de munición de guerra en la zona mencionada.

comunicado emitido por la Guarnición Ejército San Juan y el Regimiento de Infantería de Montaña 22, con asiento en el departamento Rivadavia.

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