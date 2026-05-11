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Pasó una fecha más

Uno a uno, todos los resultados que dejó el Zonal Cuyano en El Zonda

El autódromo El Zonda - Eduardo Copello fue escenario de la tercera fecha del Campeonato Zonal Cuyano , que se desarrolló entre sábado y domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Secretaría de Deportes.&nbsp;

Foto: Secretaría de Deportes. 

Para los sanjuaninos, el autódromo es sinónimo de domingo de cerro, lo que conlleva esa tradición de no sólo ver las carreras sino de instalarse con el asado, el mate y la radio junto a la familia y amigos. Una vez más, el Zonda convocó al público tuerca en este espacio de convivencia que trasciende el deporte y se convierte en un evento cultural.

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La jornada dominical se presentó con temperatura muy baja en las primeras horas de la mañana que, con el paso de las horas, fue levantando gracias al cielo limpio y el sol que acompañaron la presencia de la categoría que volvió luego de su paso en octubre pasado en la reinauguración del ocho zondino.

Con presencia de un buen número de pilotos locales, los resultados finales permitieron que varios de ellos se fueran con una sonrisa y otros que ya están pensando en la revancha para la próxima carrera.

Resultados

Clase 1 (15 vueltas)

1° Pablo Pelegrina – 23’46”924 (San Juan)

2° Agustín Ahumada – a 1”692

3° Julián Molina Bombalet – a 2”466

4° Federico Álvarez – a 2”701 (San Juan)

5° Mauricio Martos – a 19”272 (San Juan)

7° Emanuel Espósito (San Juan)

8° Santiago Ortega (San Juan)

9° Antonio Lichardi (San Juan)

10° Gonzalo (Oropel) (San Juan)

11° Eduardo Rached (San Juan)

13° Pedro Gómez Arena (San Juan)

16° Maxi Juan (San Juan)

Clase 2 (15 vueltas)

1° Alberto Antich – 28’34”174

2° Nico Sabio – a 7”817

3° Gonzalo Martínez – a 13”099 (San Juan)

4° Ayrton Malizia – a 13”487

5° Juan Pablo Esteban – Un puesto de recargo por maniobra peligrosa

Clase 3 (15 vueltas)

1° Julián Módica – 21’32”456

2° Martín Pontoni – a 363/1000

3° Nicolás Peralta – a 6”901 (San Juan)

4° Fabrizio Benedetti – a 16”956 (San Juan)

5° Lautaro Martínez – a 30”128

7° Bautista Mattar (San Juan)

9° Facundo Della Motta (San Juan)

TC Cuyano (17 vueltas)

1° Luis Maggini (h) – 35’50”491

2° Marcelo Vicente – a 2”535

3° Ricardo Moreno – a 2”815

4° Fabrizio Maggini – a 3”229

5° Luis Maggini – a 4”876

6° Franco Benedetti – a 5”443 (San Juan)

La cuarta fecha del Zonal Cuyano 2026 se correrá el 7 de junio en el Autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza, según el calendario oficial anunciado por la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD).

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