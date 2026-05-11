"Este equipo no tiene alma, le falta actitud": el fuerte reclamo de los hinchas verdinegros tras el empate ante Patronato

En Concepción todavía duele el empate frente a Patronato. No se pudo dejar los tres puntos en casa y el hincha verdinegro explotó de bronca en la cuenta oficial del club. "Este equipo no tiene alma, le falta actitud", fue uno de los reclamos que dejó el sabor amargo en el duelo ante el Patrón. Los comentarios.

San Martín hizo lo que pudo para recuperarse de la derrota ante Colegiales, pero la historia fue la misma. Si bien no se perdió y el elenco del Chapa hizo algunos méritos para llevarse el partido, la visita dio el primer golpe a los 60 minutos para poner el 1-0.

Esta urgencia hizo que los sanjuaninos salieran a buscar el partido y así, 15 minutos después, fue como llegó el empate de Aguilera para poner las cosas 1-1 final. El duelo repartió puntos y los que se quedaron desconformes fueron los hinchas, que una vez más se descargaron en las redes del club. Qué dijeron. image 2

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