lunes 11 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia vial

De confidentes a sospechosos: acusan a los "amigos" de Evelyn Esquivel por su muerte

Sus contradicciones hicieron que el fiscal que investiga el siniestro, que ocurrió en El Encón y se cobró la vida de la joven, posara la mirada sobre su accionar y, por ello, imputó a Nilson Molina por homicidio culposo y a Mariana Daniela Páez Atencio por encubrimiento.

Por Luz Ochoa
1
4
2
3
5

A cuatro meses de la tragedia vial que se cobró la vida de Evelyn Esquivel, los "amigos" que viajaban con ella en el automóvil que volcó en El Encón, en Ruta 20, fueron acusados formalmente por su muerte y serán investigados por dos delitos distintos. Se trata de Nilson Molina, quien fue imputado por homicidio culposo en perjuicio de la víctima, y de Mariana Daniela Páez Atencio, quien quedó bajo la lupa por encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública.

Lee además
Mariana Páez Atencio y Nilson Molina, quienes acompañaban a Evelyn durante el vuelco.
Tras la muerte de la joven

"Supuesto amigo": el mensaje de la familia de Evelyn Esquivel que circuló en las redes
muerte de evelyn esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalizacion
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización

El fiscal Sebastián Gómez, de la UFI de Delitos Especiales, apuntó contra los jóvenes que se encontraban con la víctima fatal cuando, el 12 de enero de este año, protagonizaron el siniestro vial. Por sus contradicciones, al momento de declarar ante la Justicia, los investigadores pusieron la mirada sobre su accionar y entendieron que habrían faltado a la verdad.

5

Es que el primer informe policial señalaba que quien conducía el Peugeot 208 que perdió el control era Páez Atencio. Sin embargo, la instrucción tuvo un giro cuando los testimonios afirmaron que era el hombre, Molina, el que manejaba el automóvil. Mientras tanto, la joven de 30 años luchaba por su vida.

Finalmente, y al cabo de un mes de agonía, el 17 de febrero, la diseñadora que nunca pudo prestar declaración falleció. Fue en ese momento en que la familia de la víctima, decididamente, disparó contra Molina y Páez Atencio, dado que no habrían prestado colaboración para esclarecer lo que realmente sucedió.

2

Versiones afirmaban que el conductor se quedó dormido, a la altura del kilómetro 443, y volcó. Como consecuencia, Evelyn, que viajaba en el asiento trasero y sin cinturón de seguridad, sufrió severas heridas que le terminaron costando la vida.

Frente a las presunciones del Ministerio Público, el fiscal acusó a quienes eran personas de confianza de la víctima y por los próximos 6 meses, tiempo que tendrá plazo la Investigación Penal Preparatoria, los tendrá bajo la lupa. Por orden de la jueza de Garantías, Celia Maldonado, los imputados continúan en libertad aunque bajo medidas coercitivas.

4

A pedido de la fiscalía, la magistrado ordenó a los sospechosos las medidas previstas en el artículo 295 inciso 1, del Código Procesal Penal, es decir, la obligación de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación.

Las defensas, por su parte, representadas por Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, sólo se opusieron a la calificación endilgada por el fiscal. Por otro lado, el querellante que encarna los intereses de la familia de Evelyn, Javier Antonio Jofré, adhirió a las peticiones del Ministerio Público.

3

Los tres amigos habían estado disfrutando de una fiesta electrónica en Córdoba el fin de semana en que ocurrió la tragedia. El domingo en la noche comenzaron el viaje desde la capital cordobesa hacia San Juan, y el siniestro se registró el lunes 12 de enero, a primera hora.

Temas
Seguí leyendo

Con casi cuatro veces más alcohol de lo permitido, chocó contra un auto estacionado en Caucete

Denuncian posible mala praxis en San Juan: la damnificada, una joven que hace un mes tuvo una cesárea de urgencia

Video: terminó en el piso tras ser víctima de un robo en un populoso barrio de Capital

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Dos de los empleados judiciales detenidos por el robo de aires juran ser inocentes y señalan al tercero como el sospechoso

Robó varios objetos en una escuela de Marquesado, quiso vender todo en una lomoteca y quedó en evidencia

La mujer que mató al volante a un motociclista e hirió a su acompañante en Santa Lucía, condenada en un juicio abreviado

Insólita queja: más de 20 presos reclamaron visitas íntimas semanales tras la negativa del penal de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era la joven madre que murio en un choque en pocito
Tragedia en calle Vidart

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito
Tragedia en calle Vidart

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de las despedidas

Imagen ilustrativa
San Juan

Insólita queja: más de 20 presos reclamaron visitas íntimas semanales tras la negativa del penal de Chimbas

Dos de los empleados judiciales detenidos por el robo de aires juran ser inocentes y señalan al tercero como el sospechoso video
Tribunales

Dos de los empleados judiciales detenidos por el robo de aires juran ser inocentes y señalan al tercero como el sospechoso

Te Puede Interesar

De confidentes a sospechosos: acusan a los amigos de Evelyn Esquivel por su muerte
Tragedia vial

De confidentes a sospechosos: acusan a los "amigos" de Evelyn Esquivel por su muerte

Por Luz Ochoa
Confirmaron el despido de 5 trabajadores de la fábrica de galletas de Albardón: el motivo
Impacto

Confirmaron el despido de 5 trabajadores de la fábrica de galletas de Albardón: el motivo

El radiotelescopio chino en San Juan: la trastienda de la cobertura del New York Times y el futuro del proyecto
Ciencia y política

El radiotelescopio chino en San Juan: la trastienda de la cobertura del New York Times y el futuro del proyecto

Hospital Rawson. Imagen ilustrativa
Investigación

Denuncian posible mala praxis en San Juan: la damnificada, una joven que hace un mes tuvo una cesárea de urgencia

Mina Veladero, San Juan. La operación sanjuanina fue clave para que Barrick alcanzara una producción global de 719,000 onzas de oro en el primer trimestre de 2026, superando ampliamente las metas previstas.
Primer trimestre 2026

Cómo la mina sanjuanina Veladero ayudó a Barrick a tener mayor producción de oro