De confidentes a sospechosos: acusan a los "amigos" de Evelyn Esquivel por su muerte

A cuatro meses de la tragedia vial que se cobró la vida de Evelyn Esquivel , los "amigos" que viajaban con ella en el automóvil que volcó en El Encón, en Ruta 20, fueron acusados formalmente por su muerte y serán investigados por dos delitos distintos. Se trata de Nilson Molina , quien fue imputado por homicidio culposo en perjuicio de la víctima, y de Mariana Daniela Páez Atencio , quien quedó bajo la lupa por encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública.

Tras la muerte de la joven "Supuesto amigo": el mensaje de la familia de Evelyn Esquivel que circuló en las redes

El fiscal Sebastián Gómez , de la UFI de Delitos Especiales, apuntó contra los jóvenes que se encontraban con la víctima fatal cuando, el 12 de enero de este año, protagonizaron el siniestro vial. Por sus contradicciones, al momento de declarar ante la Justicia, los investigadores pusieron la mirada sobre su accionar y entendieron que habrían faltado a la verdad.

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Es que el primer informe policial señalaba que quien conducía el Peugeot 208 que perdió el control era Páez Atencio. Sin embargo, la instrucción tuvo un giro cuando los testimonios afirmaron que era el hombre, Molina, el que manejaba el automóvil. Mientras tanto, la joven de 30 años luchaba por su vida.

Finalmente, y al cabo de un mes de agonía, el 17 de febrero, la diseñadora que nunca pudo prestar declaración falleció. Fue en ese momento en que la familia de la víctima, decididamente, disparó contra Molina y Páez Atencio, dado que no habrían prestado colaboración para esclarecer lo que realmente sucedió.

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Versiones afirmaban que el conductor se quedó dormido, a la altura del kilómetro 443, y volcó. Como consecuencia, Evelyn, que viajaba en el asiento trasero y sin cinturón de seguridad, sufrió severas heridas que le terminaron costando la vida.

Frente a las presunciones del Ministerio Público, el fiscal acusó a quienes eran personas de confianza de la víctima y por los próximos 6 meses, tiempo que tendrá plazo la Investigación Penal Preparatoria, los tendrá bajo la lupa. Por orden de la jueza de Garantías, Celia Maldonado, los imputados continúan en libertad aunque bajo medidas coercitivas.

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A pedido de la fiscalía, la magistrado ordenó a los sospechosos las medidas previstas en el artículo 295 inciso 1, del Código Procesal Penal, es decir, la obligación de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación.

Las defensas, por su parte, representadas por Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, sólo se opusieron a la calificación endilgada por el fiscal. Por otro lado, el querellante que encarna los intereses de la familia de Evelyn, Javier Antonio Jofré, adhirió a las peticiones del Ministerio Público.

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Los tres amigos habían estado disfrutando de una fiesta electrónica en Córdoba el fin de semana en que ocurrió la tragedia. El domingo en la noche comenzaron el viaje desde la capital cordobesa hacia San Juan, y el siniestro se registró el lunes 12 de enero, a primera hora.