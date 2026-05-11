El radiotelescopio chino en San Juan: la trastienda de la cobertura del New York Times y el futuro del proyecto

La llegada de un equipo de prensa del New York Times a San Juan no fue un evento fortuito, sino una cobertura de tres días que buscó desentrañar las tensiones geopolíticas que rodean al Radiotelescopio China-Argentino (CART) . Jorge Castro , decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan ( UNSJ ), fue el encargado de recibir a los cronistas, destacando que el medio tuvo la “delicadeza de venir a la provincia” para realizar un trabajo de campo exhaustivo en la estación astronómica. Según Castro, aunque no conocían el enfoque final ni los titulares, el contenido de la nota "refleja fielmente lo que más o menos se habló" durante las entrevistas, sirviendo principalmente para colocar el proyecto en la "agenda mundial".

El decano contó así los entretelones del artículo que el prestigioso medio estadounidense acaba de publicar, reflejando el caso del Radiotelescopio Chino que hace años se está instalando en Calingasta y quedó congelado por decisión de Javier Milei, quien encontró objeciones en el marco de su alineamiento político con Estados Unidos.

Castro, en diálogo con Radio Colón este lunes, destacó la importancia de esta visibilidad internacional, señalando que al ser el medio más influyente del mundo, la situación de San Juan está siendo leída por actores globales, lo que podría impulsar a la Nación a tomar las definiciones necesarias para la culminación del proyecto. Castro despejó dudas sobre el uso del instrumento, afirmando que "no hay ningún elemento, al menos por parte de la universidad" que indique fines no científicos. Además, expresó la total disposición de la UNSJ para establecer mecanismos de control en una futura renovación.

En la actualidad, el radiotelescopio se encuentra en un estado de implementación del 80%. Aunque el plato de la antena ya está armado en el piso, resta realizar el montaje final sobre su base y completar la instalación eléctrica y electrónica. Sin embargo, el proyecto entró en una fase de "standby" o parálisis desde junio del año pasado, momento en que caducó el convenio original. Esta situación se agravó con la llegada de componentes estratégicos al puerto de Buenos Aires en septiembre, los cuales permanecen retenidos en la Aduana debido a la falta de una definición formal sobre la continuidad del acuerdo por parte del gobierno nacional.

Desde la UNSJ se han iniciado múltiples gestiones para destrabar el conflicto, aunque con resultados limitados hasta la fecha. Durante el año pasado, las autoridades universitarias insistieron ante la Secretaría de Ciencia y la Secretaría de Políticas Universitarias sin obtener respuestas concretas. Este año, el foco de las gestiones se trasladó al Ministerio de Defensa, donde el decano Castro solicitó formalmente una audiencia con el ministro. Si bien todavía no se ha concretado la reunión, Castro destacó que al menos "tienen la delicadeza de atender el teléfono", aunque las soluciones definitivas parecen estar supeditadas a niveles superiores del Poder Ejecutivo. La UNSJ se mantiene a la espera de que la Nación fije las condiciones para una renovación que permita liberar las cargas electrónicas pendientes y finalizar la obra.

La mirada del New York Times

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Bajo el título "La rivalidad entre EE. UU. y China llega a los cielos sudamericanos", el artículo del New York Times describe cómo las estrellas sobre Sudamérica se han convertido en "puntos álgidos de una lucha geopolítica". El texto plantea que el gobierno de Estados Unidos, bajo las administraciones de Biden y Trump, ha presionado reiteradamente a Argentina y Chile para revisar o detener proyectos astronómicos chinos por temor a su uso militar. La nota destaca que, mientras China busca una ventana al hemisferio sur para sus investigaciones, Washington ve estas instalaciones como una amenaza para el rastreo de sus propios satélites.

"Las autoridades estadounidenses afirman que están conscientes de que será difícil desplazar a China de América Latina. Aun así, consideran que el bloqueo del radiotelescopio de San Juan -construido en colaboración entre la Universidad Nacional de San Juan y el Observatorio Astronómico Nacional de China- es una señal de que la diplomacia estadounidense puede contribuir a frenar ciertos aspectos de las ambiciones espaciales de China, y tal vez también sus ambiciones militares", dice el artículo.

El artículo del medio neoyorquino incluye testimonios que reflejan la incertidumbre de la comunidad científica local, como el de la astrónoma Ana María Pacheco, quien lamentó que los investigadores hayan quedado atrapados en este "augurio negro de la política". Asimismo, el reporte menciona que funcionarios estadounidenses expresaron sus preocupaciones sobre el riesgo de que el radiotelescopio pudiera utilizarse para "comunicarse con los chinos" y rastrear activos espaciales de EEUU. Esta presión diplomática se vincula con una versión actualizada de la Doctrina Monroe, en un contexto donde el gobierno de Trump busca contrarrestar la creciente influencia económica y científica de Pekín en la región.