Para salvar el radiotelescopio chino en San Juan, la UNSJ pide al Gobierno provincial que intervenga ante Milei

El controvertido proyecto del radiotelescopio chino en San Juan , ubicado en Calingasta, quedó en una situación crítica luego de que el Gobierno Nacional decidiera desactivar la iniciativa. Aunque la postura oficial del gobierno de Javier Milei, alineada con las directrices de Estados Unidos, sostiene que este tipo de instalaciones están destinadas al espionaje y a la actividad militar más que a la científica, el problema actual que lo mantiene paralizado es de índole administrativa, según la postura de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

En este marco, la UNSJ, a través del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Jorge Castro, acaba de hacer públicamente un pedido formal y urgente al gobernador Marcelo Orrego para que intervenga ante la Casa Rosada y se pueda destrabar este proyecto clave para la provincia.

La polémica alrededor del radiotelescopio chino, que algunos medios plantearon inicialmente como un "radar para espionaje" o "detrimento económico", se disparó nuevamente cuando el Gobierno Nacional bajó el pulgar. No obstante, el decano Castro recordó que el dilema no es solo político, sino que está la traba burocrática generada por el ingreso de material.

"Hemos intercambiado algunas opiniones y hay un problema de tipo administrativo que nosotros esperamos resolver rápidamente," dijo este jueves Castro en diálogo con Radio Sarmiento. Concretamente, la Universidad enfrenta una dificultad con cuatro contenedores que llegaron y, según el decano, hubo un "error" de parte de la gente que debía trabajar en el ensamblado, llevando a que el material no fuera "debidamente declarados para su arribo". Esta falta de regularización generó una demora en el proceso de nacionalización.

La UNSJ, representada por el decano y funcionarios del Rectorado, viene de hacer gestiones ante la Aduana. Sin embargo, aunque los atendieron "muy cordialmente", la situación no se destrabó. Las autoridades de la Aduana indicaron que no tenían "absolutamente ninguna directiva política como para frenar esto". No obstante, recogieron la información de los medios de que "el proyecto estaba caído," lo que generó la pregunta: "si el proyecto está caído, entonces esto que está entrando viene en carácter de qué".

Ante la no renovación del convenio original cuatripartito que la UNSJ busca, la universidad firmó rápidamente un acuerdo bilateral "muy menor" con el observatorio nacional chino para evitar que la llegada de los equipos y la tramitación de las visas de los científicos fueran obstaculizadas. Sin embargo, la Aduana dudó si este acuerdo menor "alcanza" para dar "vía libre" al ingreso del material.

Esta parálisis administrativa, sumada al silencio de los organismos nacionales, ha sido definitoria. El decano señaló que ni el CONICET, ni la Secretaría de Política Universitaria, ni Cancillería dicen "absolutamente nada". Si bien no existe un veto político explícito, el resultado es el mismo: el proyecto está demorado y el relato que gana es que Nación no quiere renovar ese contrato. Esto, en el marco de las restricciones con China que impone el alineamiento de Milei con Donald Trump.

Una salida política

Ante la imposibilidad de resolver el ingreso del material por la vía administrativa, la comunidad científica de San Juan ve en la figura del gobernador Orrego la única vía para gestionar una definición política que permita continuar con el proyecto.

Castro consideró que es el momento de "jugar todas las fichas" y apelar a la política provincial. El decano argumentó por qué la intervención del Gobernador es necesaria en este momento: "Para mí es fundamental ahora la intervención del gobernador de la provincia. Lo digo con todas las letras, asumo esto que estoy diciendo porque nosotros hemos planteado esta continuidad desde lo científico, jamás hemos salido a a a criticar, a insultar absolutamente a nadie". Castro cree que, dado que el resultado final será una "definición política," la participación del gobernador será "vital, muy importante", especialmente en un contexto de dialoguismo que se promociona desde la gestión libertaria luego de las elecciones legislativas.

Respecto a cómo harán la gestión, Castro aseguró que el pedido será oficial: "Por supuesto que sí. Yo un poco tomo el atrevimiento de tirarlo públicamente pero creo que en un momento justo porque este es un proyecto para la Universidad, para la Facultad, pero también un proyecto para San Juan". Aunque la gestión debería idealmente coordinarse a nivel de Rectorado, que conduce Tadeo Berenguer, el decano afirmó que tiene la "obligación política, ética e institucional legítima" de dar explicaciones y la "independencia como para hacer gestiones a nivel de Gobierno de la Provincia".

El escenario que la UNSJ busca que Orrego logre ante la Nación es el intermedio de las tres posibilidades que maneja Castro. Este escenario consiste en que el Gobierno Nacional diga: "miren, a nosotros no nos interesa participar en este proyecto por la razón que que puedan eximir, pero dejamos que la Universidad lo pueda continuar a partir de la su autonomía universitaria". Castro sostuvo que en "ese contexto, nosotros veríamos la manera de arreglárnosla para que podamos continuar con la instalación del radiotelescopio". No obstante, advirtió que es fundamental que la Nación, al apartarse, no ponga "trabas para ingresar las cosas".

La universidad confía en que esta intervención política logrará que se imponga el diálogo y la ciencia, ya que este proyecto, que ha generado que San Juan sea mencionada permanentemente, "le hace y le va a hacer muy bien a la a la provincia".

En esta gestión que pide la UNSJ hay un escenario alentador. Orrego se expresó recientemente sobre el problema con el radiotelescopio chino en San Juan y dijo que "si es necesario sentarnos a dialogar con las partes involucradas, lo haremos. Este radiotelescopio, el más grande del Cono Sur, tiene una gran potencialidad para la ciencia, y San Juan es un lugar ideal para su instalación. Son cuestiones que deben resolverse con prudencia y sin interferir en temas de Cancillería.

Los tres escenarios que maneja la UNSJ

La mejor de las posibilidades que plantea Castro es la renovación completa del acuerdo original. Este primer escenario implicaría que las cuatro partes involucradas se sienten, resuelvan las dudas que puedan existir y vuelvan a firmar el convenio en su formato original, lo cual lograría que "todo el mundo quede feliz".

El segundo escenario es el que más se asemeja a la gestión política que busca la UNSJ con apoyo del gobernador, y ocurre si el Gobierno Nacional decide apartarse de la iniciativa. Bajo esta posibilidad, la Nación diría que no le interesa participar en este proyecto por la razón que que puedan eximir, pero permitiría que la universidad continúe el proyecto a partir de la su autonomía universitaria. Para que esta opción funcione, requeriría una especie de acuerdo con la Nación, aunque no sea escrito, que garantice que, a pesar de no participar, no va a poner trabas en Aduana.

Finalmente, el tercer escenario es el más desfavorable y sería si la Nación declara que "no nos interesa continuar con este proyecto, pero tampoco vamos a dejar que la UNSJ lo siga llevando a cabo". Este escenario negativo, de concretarse, es calificado por Castro como "un hecho inédito" de la ciencia en Argentina, y requeriría que la decisión esté "muy bien argumentada".