Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Un sanjuanino, que cayó por un hecho de Flagrancia y que solía manejarse como si fuera un pistolero del lejano oeste, recibió el peso de la ley después de evadir a las autoridades por años. Se trata de José Garramuño , quien fue condenado por 11 causas a 7 años de prisión efectiva.

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En el marco de un juicio abreviado, la fiscal de la UFI Genérica , Daniela Pringles , acordó con la defensa del acusado, representada por Nicolás Gómez Camozzi , 3 años de cárcel para el imputado que se sumaron a los 4 años que le dieron en la justicia exprés, en horas de la mañana, por lo que fue enviado directo al Penal de Chimbas , donde tendrá una larga estadía.

El sujeto que solía amedrentar a sus víctimas con armas de fuego, e incluso golpearlas brutalmente para lograr su cometido, fue atrapado finalmente y todos los expedientes que se habían acumulado en su contra le pasaron factura. Por ello, de los calabozos de la Comisaría 28° pasó a las celdas del Servicio Penitenciario.

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Tal lo describió la funcionaria del Ministerio Público, Garramuño tenía una conducta signada por la violencia y el uso de las armas de fuego, puesto que fueron varios los episodios en los que fue denunciado por hechos de similares características. En uno de ellos, en Rawson, el acusado apuntó con un arma de fuego a una chica menor de edad y luego realizó disparos al aire con dos revólveres. Sin embargo, escapó de la escena sin mayores consecuencias.

En otra ocasión, acudió a la casa de un hombre en Rawson, lo trompeó hasta desfigurar su rostro y seguidamente lo amenazó con un arma de fuego. Otro de los hechos sucedió en Chimbas, donde también amedrentó a su víctima con dos armas. Acorde la denuncia, le apuntó en el pecho, lo golpeó con una de ellas y hasta disparó -nuevamente- al aire.

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Por la acumulación de delitos, entre ellos, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves, el delincuente, que lograba eludir a las autoridades porque todos le temían y a los investigadores les resultaba complejo obtener testimonios en su contra, fue penado por la justicia sanjuanina.