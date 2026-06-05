Un embaucador sanjuanino y su mujer volvieron al ruedo con dos presuntas estafas por más de $58.000.000

César Vignoli no puede con su genio y, tarde o temprano, siempre vuelve a lo que mejor sabe hacer: la estafa. El conocido embaucador, que acumula al menos cinco condenas y que desde hacía años se mantenía fuera de la escena pública, reapareció involucrado en nuevas maniobras fraudulentas y terminó nuevamente preso. Dos personas lo denunciaron a él y a su pareja por presuntas estafas vinculadas a cheques sin fondos y venta de inmuebles con un perjuicio de más 58.000.000 pesos.

Las detenciones de César Esteban Vignoli y Marcela Alejandra González fueron solicitadas por el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas , a partir de una denuncia radicada en diciembre pasado y otra presentada en abril de este año. Ambos fueron apresados el jueves último durante un allanamiento en el domicilio que ambos comparten en el barrio Solares IV, en Trinidad, Capital.

image El fiscal Eduardo Gallastegui y su ayudante fiscal, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El conocido estafador está involucrado en ambos hechos, mientras que su pareja aparece vinculada en solo una. En función a esto último, el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera hizo lugar al pedido de formalización de la investigación penal preparatoria por el delito de estafa y dictó la prisión preventiva de Vignoli por el plazo de ocho meses, por lo que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial. González, en cambio, recuperó la libertad mientras continúa sometida al proceso.

César Esteban Vignoli construyó su fama durante más de dos décadas. Con al menos cinco condenas por estafas y un historial que lo convirtió en uno de los embaucadores más conocidos de San Juan. Una de sus últimas condenas fue de 7 años de cárcel, según una fuente judicial.

image El juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera.

Su nombre no fue el único ligado a ese mundo. En 2018, la Justicia procesó a su concubina, Marcela Alejandra González, acusada de haber estafado a un comerciante mediante la falsa venta de un automóvil, en una maniobra que, según la investigación, le permitió quedarse con $40.000 y con un documento vinculado a una deuda de $90.000 que el propio Vignoli mantenía con la víctima. No se sabe en qué quedó esa causa. De hecho, este viernes, durante la audiencia, señalaron que la mujer no registra antecedentes condenatorios.

Vignoli ahora nuevamente está en problemas por dos estafas que, según la Fiscalía, suman más de $58.000.000. La primera denuncia fue presentada el 22 de diciembre de 2025 por un metalúrgico de apellido Mazuecos, quien aseguró haber sido engañado por un hombre que se identificaba como "César Carrera", pero que en realidad sería el propio Vignoli. De acuerdo con la imputación, la víctima entregó 16.000.000 de pesos para supuestas gestiones vinculadas a terrenos y departamentos, recibió cheques que luego resultaron denunciados como robados por otros 16.780.000 pesos y sufrió además transferencias bancarias hacia cuentas de Vignoli por 6.185.000 de pesos.

image César Vignoli durante una de sus estadías en el penal de Chimbas.

La segunda causa fue denunciada en abril de este año por otro de apellido Samper. El hombre aseguró que Vignoli le ofreció la venta de un departamento en el Complejo El Libertador y que, para concretar la operación, le sacó inicialmente 300.000 pesos y después otros 14.700 dólares. A la cotización actual, ese monto asciende a 21.000.000 de pesos.

En esta última maniobra también aparece involucrada Marcela González. Según la investigación, ella habría hecho pasar como escribana y era parte del engaño. Samper aseguró que fue citado en reiteradas ocasiones a una supuesta escribanía estatal donde nunca se concretó trámite alguno y que González conversó con la mujer. La venta jamás se concretó y el dinero nunca fue recuperado.