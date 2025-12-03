jueves 4 de diciembre 2025

Embaucador condenado

Cometió cuatro estafas por cerca de $70.000.000 y se salvó de ir al penal de Chimbas

Es un supuesto empresario de Rawson que realizó compras con alrededor de 70 cheques sin fondo y cobró por una casa prefabricada que nunca entregó. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Realizó compras por casi 70 millones de pesos con una batería de cheques sin fondos y, además, cobró más de un millón de pesos por una casa prefabricada que nunca entregó. A pesar de esa seguidilla de maniobras, el embaucador logró evitar ser enviado al Penal de Chimbas. Este miércoles acordó un juicio abreviado y obtuvo una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional.

La audiencia se realizó ante la jueza de garantías María Carolina Parra, quien homologó el acuerdo alcanzado entre la defensa de Roberto Carlos Rojas Pérez y el fiscal Duilio Ejarque, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El hombre admitió su responsabilidad en cuatro hechos de estafas reiteradas y aceptó la pena acordada por las partes.

image
El fiscal Duilio Ejarque, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal Duilio Ejarque, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La investigación comenzó en 2024, cuando distintos comerciantes de Rawson y Capital denunciaron que Rojas Pérez les había entregado cheques sin fondos a cambio de mercadería y que, en uno de los casos, había cobrado dinero por la venta de una casa prefabricada que jamás construyó.

El imputado realizó compras con casi 70 cheques sin fondos y cobró por una casa prefabricada que nunca entregó, generando un perjuicio superior a los 70 millones de pesos

El primer golpe fue contra el ferretero José Luis Furio, quien recibió 57 cheques sin provisión de fondos por $39.496.500 en operaciones por materiales de construcción. A ese engaño le siguió otro contra la empresa Varcas SRL, dueña de Neumáticos El Sauce, a la que entregó siete cheques sin fondos por un perjuicio de $20.517.977, detallaron fuentes judiciales. En el tercer hecho, la víctima fue Matías Cobos, propietario de otra ferretería, a quien le entregó distintos cheques sin fondos y otros que habían sido denunciados como sustraídos por otro monto millonario.

image
El juicio abreviado fue refrendado por la jueza María Carolina Parra.

El juicio abreviado fue refrendado por la jueza María Carolina Parra.

El cuarto caso fue distinto. Una mujer de apellido Romero compró a Rojas Pérez una casa prefabricada por la que pagó $360.000 en efectivo y 420 dólares, pero nunca recibió la vivienda. El imputado demoraba la entrega con distintas excusas y terminó por desaparecer hasta que fue denunciado. Todos estos hechos, en conjunto, redondean un perjuicio de cerca de 70 millones de pesos.

Tras escuchar a las partes, la jueza Ana Carolina Parra hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado y condenó a Rojas Pérez a tres años de prisión de cumplimiento condicional; de modo que continuará libre. También le impuso reglas de conducta por dos años, como fijar domicilio, no meterse en problemas, no consumir droga ni alcohol y no acercarse a los damnificados.

