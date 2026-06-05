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En Chimbas

Detuvieron a un joven acusado de desvalijar cuatro vehículos en una misma zona

La Policía lo interceptó cuando intentaba vender una batería en la vía pública. Tras un rastrillaje encontraron ruedas de auxilio, gatos mecánicos y otras pertenencias que fueron reconocidas por los damnificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un joven de 21 años fue detenido por la Policía y quedó vinculado a una serie de robos cometidos contra vehículos estacionados en la vía pública. El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de calle Octavio Gil y callejón Las Flores, donde los efectivos lograron recuperar diversos elementos sustraídos.

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Todo comenzó cuando personal de la Comisaría 26ª recibió un aviso sobre un hombre que intentaba vender una batería en plena calle. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a Tejada junto a una batería marca Imperial y una pinza de punta. Al ser consultado sobre la procedencia de los objetos, no pudo justificar su posesión y terminó siendo aprehendido.

Poco después, una mujer se acercó a los efectivos y aseguró haber visto al sospechoso salir de una camioneta estacionada con varios elementos en sus manos. Ese testimonio motivó un rastrillaje en un descampado cercano, donde los policías hallaron distintos objetos ocultos entre la maleza.

Durante la búsqueda secuestraron dos ruedas de auxilio, tres gatos mecánicos, dos baterías y dos llaves cruz. Los elementos fueron reconocidos por vecinos y propietarios de vehículos que se acercaron al lugar luego de ser alertados a través de un grupo de WhatsApp.

La investigación permitió establecer que al menos cuatro vehículos habían sido atacados. Entre ellos, una camioneta Peugeot de la que sustrajeron una batería, una llave cruz y un gato; un Renault al que le dañaron el tambor de encendido para llevarse una rueda de auxilio y un gato mecánico; un Ford Ka que sufrió daños en la cerradura y el tambor de la puerta del acompañante, además del robo de la batería; y un Peugeot 207, del que sustrajeron una llave cruz y un gato tras violentar el sistema de arranque.

Por disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Sebastián Miranda, se inició el procedimiento especial de flagrancia. El detenido quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de robo simple en cuatro hechos, mientras avanza la investigación.

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