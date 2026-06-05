El vino blanco de San Juan abre un nicho estratégico en las góndolas de EE.UU.

El vino sanjuanino viajará a granel para ser enlatado y comercializado en el mercado norteamericano. Antigua Bodega concretó su primera exportación directa de Pinot Grigio a Estados Unidos.

En medio de un escenario complicado por la crisis global del consumo de vino , desde San Juan se ha concretado la apertura de un nicho estratégico en Estados Unidos. Una bodega de larga trayectoria ha concretado su primera exportación directa de vino blanco varietal hacia los Estados Unidos.

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Se trata de un cargamento de Pinot Grigio de Antigua Bodega, empresa de la familia Chirino, que viaja en formato a granel –en Flexitank- para ser enlatado en Nueva York y distribuido en todo el territorio norteamericano, marcando un cambio de paradigma en el comercio exterior de la provincia.

Este desembarco no es solo una transacción comercial, sino la apertura de un nicho estratégico: es la primera vez que un vino blanco varietal de la provincia llega directamente a ese mercado para ser vendido en un formato moderno como es la lata, y aprovecha la tendencia mundial de consumo de blancos sobre tintos.

Una oportunidad en medio de la crisis del vino

La apertura de nuevos mercados para los vinos blancos sanjuaninos es importante porque ocurre en un momento desafiante para la vitivinicultura mundial. Según datos difundidos por el Gobierno de San Juan, el consumo global de vino acumula siete años consecutivos de caída, con una baja del 12,5% en ese período. En Argentina, además, el consumo interno continúa retrocediendo a un ritmo promedio de un punto y medio por año.

Especialistas atribuyen esta tendencia a cambios en los hábitos de consumo, especialmente entre los jóvenes, que buscan bebidas más livianas y con menor graduación alcohólica. En este escenario, crece la demanda de vinos blancos y espumantes, una oportunidad que algunas bodegas sanjuaninas intentan aprovechar para ganar espacio en mercados internacionales como Estados Unidos.

El auge del blanco y la lata

La elección del Pinot Grigio no es casual. Según Facundo Fernández, gerente de exportaciones de la firma, existe una tendencia mundial donde el consumo de blancos está superando al de los tintos, especialmente en mercados como Estados Unidos y algunos países de Europa. “Hay una tendencia de buscar vinos más livianos, con menos alcohol y más fáciles de tomar. Esa tendencia está ayudando a la venta de blancos”, explicó Fernández.

image Facundo Fernández

El producto, que partió como vino a granel, tiene un destino innovador: el cliente, ubicado en el estado de Nueva York, lo utilizará para su propia marca de vino en lata. Este formato busca atraer a consumidores jóvenes y se alinea con una búsqueda de opciones percibidas como prácticas. “Es realmente paradigmático para la provincia porque San Juan tiene una relación precio-calidad muy alta en blancos debido a su clima y terroir”, destacó el directivo.

Tradición, patrimonio y calidad internacional

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La firma, propiedad de la conocida familia Chirino (Luis padre, y sus hijos, Alberto y Luis), tomó en 2016 la decisión estratégica de focalizarse en el negocio de los graneles de exportación. Actualmente, la bodega es un jugador importante en San Juan ya que cuenta con una capacidad de 5,5 millones de litros, produciendo alrededor de 3 millones propios y el resto para terceros. El 70% de la elaboración se exporta y el resto va al mercado interno.

Un detalle que distingue a la empresa es su infraestructura. Cuentan con dos instalaciones: la bodega operativa, en Catamarca 1419 Norte (frente a la cancha de San Martín), donde se elaboran los vinos bajo estrictas normas de calidad internacional, y el edificio histórico considerado patrimonio de la provincia. “El comprador de granel es sumamente exigente. Para ser proveedores de este tipo de clientes, tuvimos que certificar normas auditadas por empresas internacionales”, señaló Fernández.

El mercado de EE.UU. en números

Estados Unidos representa un mercado clave para San Juan. Es el sexto destino en valor FOB de exportaciones para San Juan, con unos U$S 42 millones y unas 23 mil toneladas durante el año pasado.

En el caso de las exportaciones vitivinícolas, San Juan registra unos U$S 17 millones FOB en 11 mil toneladas, más de U$S 8 millones en pasas de uva por unas 5 mil toneladas y 93 mil toneladas de vinos fraccionados, según datos proporcionados por el Ministerio de Producción local.

Justamente, la Dirección de Comercio Exterior, que depende de esa cartera, ayudó a las bodegas locales a participar en la feria de graneles WBWE de Ámsterdam, y el ejecutivo de la Antigua Bodega dijo que esa fue una oportunidad crucial donde se gestó el vínculo con Estados Unidos y la exportación realizada. “Este es el primer embarque, pero esperamos que sean muchos más. En el granel no se buscan ventas esporádicas, sino generar vínculos y relaciones a largo plazo”, dijo Fernández.

Para la familia Chirino, el vino es una de sus unidades de negocio, ya que también son referentes en el sector de la construcción, con Industrias Chirino y en el hotelero con el Mod Hotel en Mendoza.