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Despedida

Falleció Francisco Ángel Giménez, referente de la elaboración artesanal de vinos en San Juan

Tenía 81 años y en 2025 había sido distinguido como Ciudadano Ilustre de 9 de Julio por su trayectoria y su aporte al departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dolor en 9 de Julio por el fallecimiento de Francisco Ángel Giménez, conocido productor de vino artesanal del departamento. Foto: Noticias Ya

Dolor en 9 de Julio por el fallecimiento de Francisco Ángel Giménez, conocido productor de vino artesanal del departamento. Foto: Noticias Ya

Por estas horas, 9 de Julio despide a Francisco Ángel Giménez, quien falleció a los 81 años y era reconocido por su trayectoria en la elaboración de vinos artesanales y de autor. En 2025 había sido distinguido como Ciudadano Ilustre del departamento, en reconocimiento a su aporte a la comunidad y a la actividad vitivinícola local.

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Conocido popularmente como "Don Jopo", Giménez desarrolló durante gran parte de su vida una actividad vinculada a la producción de vinos artesanales, alcanzando reconocimiento entre vecinos y visitantes por la calidad de sus elaboraciones. Sus productos trascendieron el ámbito local y fueron distribuidos en distintos eventos y ocasiones especiales.

Además de su labor como elaborador de vinos, se desempeñó como capataz de finca en Finca Castán, una de las empresas históricas del departamento, donde construyó gran parte de su trayectoria laboral.

Estuvo casado con Fanny Ríos y fue padre de Graciela, Osvaldo y Marisa Giménez, actual directora de la Escuela Esteban de Luca.

La comercialización de sus vinos se realizó durante años en un establecimiento ubicado sobre Callejón González, antes de la Ruta 183, lugar que se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban adquirir sus productos.

El fallecimiento de Francisco Ángel Giménez representa la partida de un vecino ampliamente conocido en 9 de Julio, cuya actividad estuvo ligada al trabajo, la producción vitivinícola artesanal y el desarrollo de una tradición que lo distinguió dentro de la comunidad.

* Con información de Noticias Ya

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