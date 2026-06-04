Rivadavia inauguró la cuarta parada de colectivo climatizada: mirá dónde

En el marco del plan de modernización urbana y mejora del transporte público que lleva adelante la Municipalidad de Rivadavia, el intendente Sergio Miodowsky inauguró la cuarta parada de colectivo climatizada del departamento. El nuevo refugio está estratégicamente ubicado sobre la Avenida Ignacio de la Roza, justo en el ingreso a la Universidad Católica de Cuyo.

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"Esta obra de puesta en valor significa un salto de calidad en infraestructura para la zona, pensado especialmente para brindar seguridad, resguardo y comodidad a los miles de alumnos, docentes y personal de la casa de estudios que diariamente utilizan el transporte público al finalizar sus jornadas", resaltaron desde el municipio al dar a conocer la información.

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La estructura cuenta con un sistema de climatización frío-calor de última generación, cerramientos y puertas de vidrio Blindex de alta resistencia, y servicio de zona Wi-Fi libre y gratuita, permitiendo que la espera del colectivo se transforme en un espacio confortable y conectado.

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Con esta inauguración, la gestión municipal ya concretó cuatro de los cinco refugios de este tipo anunciados originalmente. Según se anticipó desde la comuna, la quinta y última parada climatizada de esta etapa programada se instalará en las inmediaciones del Hospital Marcial Quiroga, completando así un circuito clave de alto tránsito y gran impacto social para el departamento.