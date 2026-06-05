"¿Por qué no me quieren vender una cerveza?": a los tiros, fue a reclamar a un kiosco y terminó condenado a un año en el Penal de Chimbas

Un episodio de violencia que se originó por la negativa a venderle una cerveza terminó con una condena de prisión efectiva para un hombre. Según informaron fuentes judiciales, Franco Danilo Carrizo Nievas fue hallado culpable del delito de abuso de armas y deberá cumplir un año de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial.

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De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2024, alrededor de las 0:30, en una vivienda de Rawson donde funciona un kiosco familiar. Esa madrugada, la madre del denunciante escuchó el timbre del negocio y atendió a un vecino identificado posteriormente como Carrizo Nievas. Según relató, el hombre se encontraba alterado y aparentemente bajo los efectos de sustancias, por lo que decidió no venderle ningún producto. La negativa provocó el enojo del cliente, que se retiró del lugar visiblemente molesto.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Cerca de diez minutos después, el denunciante observó al sujeto parado frente a la vivienda. Desde el exterior, el hombre comenzó a gritar: "¿Por qué no me quieren vender una cerveza?".

image El fiscal José Plaza (en la izquierda) junto al ayudante fiscal Jorge Sánchez.

Siempre según la causa, en ese momento Carrizo Nievas llevó una mano a la cintura, extrajo lo que parecía ser una pistola de color plateado y negro y apuntó hacia la casa. Al advertir la situación, el propietario cerró rápidamente una ventana y se refugió junto a su familia en una habitación.

Instantes después se escucharon disparos frente al inmueble. Ninguno de los proyectiles impactó contra las personas que se encontraban en el interior, aunque posteriormente se constataron marcas de impactos en la pared frontal de la vivienda y restos compatibles con vainas servidas.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y comenzaron las tareas de investigación. Según la denuncia, luego de efectuar los disparos el agresor se retiró hacia la zona donde residía una mujer que sería su pareja.

image El juez de garantías Guillermo Adárvez.

La causa quedó radicada en la UFI Genérica, a cargo del fiscal José Plaza. Durante el proceso también se estableció que el imputado registraba un pedido de captura.

Finalmente, en el marco de un juicio abreviado, el juez interviniente declaró culpable a Franco Danilo Carrizo Nievas como autor del delito de abuso de armas. Como consecuencia, fue condenado a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.