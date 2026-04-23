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Cata de cerveza y música, en el festival con entrada gratuita que regresa a San Juan

La propuesta que combina música en vivo, gastronomía y experiencias sensoriales, todo en un mismo espacio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Festival con música y cervaza que se realizará en San Juan.

El Festival con música y cervaza que se realizará en San Juan.

El Festival Umbral se prepara para celebrar su octavo aniversario con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y experiencias sensoriales en un mismo espacio. La cita será el próximo sábado 25, de 19 a 00 h, en Chalet Cantoni Casa Cultural.

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Con entrada libre y gratuita, el evento propone un recorrido integral por la cultura cervecera artesanal. Durante la jornada, los asistentes podrán participar de catas guiadas, una oportunidad para conocer distintos estilos de cerveza, sus procesos de elaboración y las particularidades que definen sus perfiles de sabor.

La actividad está orientada tanto a quienes se inician en este mundo como a quienes ya cuentan con experiencia.

La propuesta se completa con una oferta gastronómica especialmente diseñada para maridar con las cervezas, generando combinaciones que destacan sabores, aromas y texturas.

En el escenario musical, la noche contará con presentaciones en vivo de Post Casete y Marzio Full Band, sumando ritmo y energía a una experiencia pensada para disfrutar con todos los sentidos.

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