Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes

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El evento reunirá a bandas locales en el Teatro Sarmiento con el objetivo de recaudar fondos para Matías Inostroza y Emiliano Voiro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La solidaridad volverá a tomar forma de música en San Juan. El próximo jueves 7 de mayo, desde las 21, se realizará un festival solidario en el Teatro Sarmiento con el objetivo de recaudar fondos para Matías Inostroza y Emiliano Voiro.

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Bajo el lema “Todos por Mati y Emi”, el evento convocará a distintos artistas locales que se sumarán de manera desinteresada a esta causa. Entre las bandas confirmadas figuran La Camerata San Juan, Limbo TecnoRock, Guacamole, Los Videla, Welcome, Hugo de Omega y King of Banana, en una grilla que promete variedad de estilos y una noche a puro show.

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La entrada será solidaria, con un valor de $15.000, y lo recaudado será destinado en su totalidad a colaborar con ambos jóvenes. Los tickets ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.

El festival cuenta además con el acompañamiento de distintos actores locales, tanto del ámbito cultural como institucional, en una movida que busca combinar el entretenimiento con un fuerte compromiso social.

La iniciativa se suma a otras acciones solidarias que vienen creciendo en la provincia, donde la comunidad artística suele responder con rapidez cuando se trata de dar una mano. En este caso, la música será el puente para ayudar.

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