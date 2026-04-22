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Salud

Vacunación antigripal en San Juan: más de 50.000 dosis y anticipación clave frente a la variante H3N2

Según las autoridades, la estrategia sanitaria permitió fortalecer la cobertura antes del invierno y evitar faltantes prolongados en centros de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Evalúan como positiva la campaña de vacunación contra la gripe en San Juan.

Evalúan como positiva la campaña de vacunación contra la gripe en San Juan.

Con una campaña iniciada de manera anticipada y una alta adhesión de la población, San Juan superó las 50.000 dosis aplicadas contra la gripe y se prepara con mejores condiciones para afrontar la etapa de mayor circulación viral, marcada este año por una variante más agresiva.

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San Juan atraviesa la antesala del invierno con un escenario sanitario alentador en materia de prevención de la gripe. La campaña de vacunación antigripal, que comenzó el pasado 2 de marzo, ya superó las 50.000 dosis aplicadas y evidenció una fuerte respuesta de la comunidad, considerada clave para reducir complicaciones durante los meses de mayor circulación del virus.

Desde el programa de Inmunizaciones destacaron que la decisión de adelantar la campaña resultó estratégica. Este margen de tiempo permite que las personas vacunadas desarrollen los anticuerpos necesarios antes del pico invernal, lo que podría traducirse en una disminución de los casos graves.

La demanda sostenida se refleja especialmente en el Vacunatorio Central, según se informó en el diario La Provincia SJ, donde se registra un promedio diario de 500 personas, en su mayoría interesadas en recibir la vacuna contra la gripe. En algunos momentos, este nivel de concurrencia generó faltantes temporales de dosis para determinados grupos, situación que fue resuelta en un corto plazo mediante la redistribución de stock en hospitales y centros de salud.

Este año, la circulación viral está dominada por una variante de influenza A H3N2, subclado K, lo que refuerza la importancia de la inmunización preventiva, especialmente en los sectores más vulnerables.

Los grupos priorizados para recibir la vacuna:

  • Niños de entre 6 y 24 meses
  • Adultos mayores de 65 años
  • Personas gestantes, en cualquier trimestre
  • Puérperas hasta 10 días después del parto (si no fueron vacunadas durante el embarazo)
  • Personal de salud
  • Integrantes de fuerzas de seguridad en actividad
  • Personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas o factores de riesgo

Vacunación en escuelas y alcance territorial

Como parte de la estrategia para ampliar la cobertura, continuará el operativo de vacunación en establecimientos educativos, una iniciativa iniciada en octubre de 2025. El programa se implementa en las cinco zonas sanitarias de la provincia y abarca tanto instituciones públicas como privadas.

El abordaje incluye la revisión de esquemas obligatorios en niños que ingresan al sistema escolar y en aquellos que están próximos a finalizar la etapa primaria. Además, se reforzará la presencia del Vacunatorio Móvil, que permitirá llegar a zonas alejadas y facilitar el acceso a la inmunización.

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