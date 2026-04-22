Peluc contra Quintela: "Plantea cualquier cosa para tener dos minutos de fama"

"Ya no se dan cuenta que esta forma de hacer política antigua, de plantear cualquier cosa para tener dos minutos de fama, ya fue ya", sentenció el diputado nacional por San Juan y presidente de La Libertad Avanza en la provincia, José Peluc . Con estas palabras, el legislador nacional reaccionó fuerte a la reciente escalada de tensión entre San Juan y La Rioja, gatillada por el gobernador Ricardo Quintela (PJ), quien puso en duda la legitimidad de los límites interprovinciales fijados en 1968. Para Peluc, la movida del mandatario riojano no tiene un sustento real en las necesidades de la gente, sino que responde a una búsqueda desesperada de protagonismo en la escena nacional.

El conflicto se reavivó en las últimas horas, cuando se conoció que Quintela cuestionó los acuerdos territoriales firmados durante la última dictadura militar, argumentando que carecen de legitimidad democrática. Esta postura no solo busca rediscutir la soberanía sobre zonas clave como el yacimiento minero Josemaría, sino que también pretende incluir al Parque Ischigualasto en el reclamo, solicitando que el Senado de la Nación intervenga en la disputa. A este escenario se sumó un reciente fallo de la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, que atendiendo a un reclamo del Gobierno riojano, ordenó suspender por 30 días las actividades en el proyecto Josemaría e impidió la circulación por el acceso logístico desde territorio riojano, bajo el argumento de presuntos riesgos ambientales.

Consultado sobre este embate, Peluc apuntó -en diálogo con radio Estación Claridad- contra Quintela, y dijo que la discusión de límites ya es algo que "se cerró hace muchos años" y calificó los planteos del mandatario como "una chicana". Según el diputado sanjuanino, el gobernador riojano "no está bien en los planteos que hace" y sugirió que su intención es puramente mediática. "Me parece que él pone cualquier cosa a discusión para tener un poco de prensa. Lo feo es caer en la discusión de él", agregó el legislador, enfatizando que las nuevas generaciones de argentinos ya no se enfocan en estas disputas territoriales antiguas que "ya pasaron".

Peluc dijo que con su estrategia de nacionalizar el conflicto Quintela solo busca "hacerse famoso a ver si pilla algo", en un contexto donde el diálogo debería primar sobre las trabas al desarrollo productivo y minero de la región.

En términos políticos, Peluc vinculó el accionar de Quintela con una resistencia al progreso de San Juan. "Parece que a San Juan siempre le tiraron un poquito de las provincias amigas y les molesta que vamos a ser Catar si hacemos las cosas bien. En vez de colaborar y tener proyectos en conjunto, ponen palos en la rueda", disparó el referente de La Libertad Avanza. Además, el diputado marcó una clara distancia entre este estilo de gestión y lo que él considera el peronismo tradicional, mencionando que figuras históricas no habrían reabierto discusiones que ya estaban zanjadas, como las regalías del agua o límites históricos.

Finalmente, Peluc desestimó las posibilidades de que el reclamo de La Rioja prospere en el ámbito legislativo nacional. Al ser consultado sobre si el Senado podría hacerse eco del pedido de revisión de límites, el diputado fue escéptico y consideró que Quintela "va a quedar hablando estas cosas" solo, ya que los fundamentos presentados, como que "toda Ischigualasto es de él", carecen de realismo. Para el legislador sanjuanino, lo que el país necesita es que los gobernantes se ocupen de administrar sus fondos y gestionar seriamente, en lugar de recurrir a tácticas que calificó de "antiguas" y alejadas de la realidad argentina actual.