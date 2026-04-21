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Alerta

Pymes alertan en Diputados por la caída del consumo y piden un nuevo consenso fiscal

Entre los problemas mencionados por las Pymes están la caída del consumo, el contrabando, y los impuestos provinciales como Impuesto Brutos y las tasas municipales, y la informalidad.

Por Agencia NA
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La Cámara Argentina de la Mediana Empresaria (CAME) alertó hoy en la Cámara de Diputados sobre la caída del consumo y reclamaron que los legisladores un nuevo convenio fiscal ya que los impuestos provinciales “son muy regresivos para la actividad económica”.

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Dirigentes de CAME de todo el país formularon sus demandas en un plenario de las comisiones de Pymes y Comercio, que conducen los diputados de Provincias Unidas, Pablo Farias, y Juan Brugge.

A lo largo de la reunión, los dirigentes empresarios plantearon que las PYMES tienen graves problemas y mencionaron la caída del consumo, el contrabando, y los impuestos provinciales como Impuesto Brutos y las tasas municipales, y la informalidad.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, planteó la necesidad de trabajar en conjunto y dijo que ““ustedes para nosotros son muy importantes, no importa como piensen, sino la posibilidad que tenemos de dialogar, de expresar lo que nosotros necesitamos y sentimos”.

“Esperamos reciprocidad: nosotros los vamos a valorar a ustedes por lo que significan como legisladores y espero que ustedes valoren CAME como lo que significamos en representación de las pequeñas y medianas empresas”, ponderó

Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Económica de Misiones, planteó que “el 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener la mejor normativa, las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar absolutamente nada”

Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, dijo que la entidad “esta necesitando una reforma fiscal, tributaria y previsional”.

“Hay situaciones que realmente nos están afectando mucho que es el capital de trabajo que hoy queda en manos de las provincias y de los municipios, porque hoy el impuesto que estamos padeciendo fuertemente es el de ingresos brutos y las tasas municipales, que es muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”, agregó

En ese contexto, el empresario dijo “estamos proponiendo un nuevo consenso fiscal para que replantee todo este sistema de pagos, que se hace a través del convenio multilateral, y que lo que más perjudica a las pymes es el régimen de retención y percepciones en la fuente, lo que nos sacan antes de que se devengue el impuesto, mediante las tarjetas de créditos, plataformas digitales.”

En ese sentido, el titular de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, Fabían Castillo, le pidió a los legisladores se conviertan “en nuestra voz en las provincias y puedan transmitir, también, a los gobernadores e intendentes qué es lo que nos está pasando para elaborar el país que necesitamos y los planes específicos de acá hacia adelante”. Y, en esa misma línea, instó a “estar dispuestos a trabajar en conjunto y cambiar de una vez por todas a la Argentina”.

El secretario de Hacienda de CAME, Juan Blas Taladrid, dijo que iba a “describir un problema real y concreto que tenemos en las empresas, que tiene que ver con el empleo y la formalidad, y lo que termina siendo el consumo”.

Agregó que “queremos hacer foco en ver cómo construimos un puente de la informalidad a la formalidad, porque si mejoramos los poderes adquisitivos tenemos mayor consumo; y, si tenemos mayor consumo tenemos mayores ventas; y si tenemos mayores ventas tenemos progreso”, subrayó.

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