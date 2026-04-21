La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

Se viene la XXXI Feria Internacional de Artesanías. Mirá todo lo que hay que tener en cuenta para recorrerla.

La XXXI Feria Internacional de Artesanías de San Juan ya tiene fecha y detalles confirmados: se realizará del 30 de abril al 10 de mayo en el Costanera Complejo Ferial San Juan, en Chimbas, con más de 300 expositores y una amplia propuesta pensada para toda la familia.

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Durante diez días consecutivos, el tradicional evento abrirá sus puertas de 16 a 22, consolidándose como uno de los encuentros culturales y comerciales más importantes de la provincia. En esta nueva edición, se espera la participación de artesanos locales, nacionales e internacionales, además de diseñadores, emprendedores y comerciantes que exhibirán y venderán sus productos.

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El predio ofrecerá una experiencia completa para los visitantes. A los clásicos stands de artesanías se sumarán espacios dedicados a la gastronomía, con una variada oferta de comidas, y sectores recreativos especialmente diseñados para los más chicos, lo que convierte a la feria en una opción ideal para disfrutar en familia.

En cuanto a los valores de ingreso, la entrada general costará $4.000. Los jubilados podrán acceder de manera gratuita de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados y domingos deberán abonar $2.000. Por su parte, los niños de hasta 10 años ingresarán sin cargo todos los días.

Además, el estacionamiento será gratuito, facilitando el acceso al predio.

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Con una propuesta que combina cultura, tradición, diseño y entretenimiento, la Feria Internacional de Artesanías vuelve a posicionarse como un punto de encuentro imperdible en la agenda sanjuanina, convocando año a año a miles de visitantes que buscan recorrer, comprar y disfrutar de un paseo diferente.