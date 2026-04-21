Advierten por la venta de garrafas adulteradas en San Juan: cómo identificar los peligros

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor advirtieron sobre la llegada de garrafas adulteradas que se venden en el mercado con el logo de reconocidas empresas. Señalaron a los usuarios que deben estar atentos y, en caso de detectar alguna anomalía, realizar la denuncia correspondiente ante el organismo.

Para agendar La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

Previo al invierno Con la llegada del frío en San Juan, advierten sobre la importancia de revisar calefactores: los costos de los services

La directora de la repartición, Fabiana Carrizo, manifestó que se han encontrado garrafas rellenadas con agua en lugar de gas, envases que están vencidos y el uso de precintos falsos que intentan imitar a marcas oficiales como YPF. La funcionaria manifestó que el uso de estas garrafas representa un peligro inminente para la seguridad del hogar, habiéndose registrado ya antecedentes de explosiones en viviendas debido a estas irregularidades.

Carrizo enfatizó que quien detecte una garrafa en estas condiciones “tiene la obligación” de realizar la denuncia ante el organismo para que se pueda actuar con transparencia y retirar esos envases peligrosos del mercado.

El organismo y la Secretaría de Energía de la Nación destacaron señalaron los siguientes aspectos al momento de comprar una garrafa:

Chapa de identificación: debe incluir la fecha de vencimiento, la cual indica el período máximo de uso seguro del envase.

Tapón de seguridad: debe estar presente y en buen estado para evitar fugas.

Estado físico: la unidad no debe presentar abolladuras, grietas u otros daños que comprometan su integridad.

Comprá en locales autorizados: Asegurate de adquirir tus garrafas únicamente en locales o distribuidoras autorizadas.

Verificá el precinto de seguridad: Asegurate de que la garrafa tenga un precinto de seguridad intacto y un folleto con las instrucciones de uso.