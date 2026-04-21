martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Sobreseerían a "Pampita", una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal

Los otros dos implicados, que son pareja, serían condenados en un juicio abreviado. Las declaraciones del damnificado fueron cruciales para señalar a los autores del ataque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La causa del hombre que fue quemado con alcohol en las inmediaciones de la Terminal, en Capital, parece aproximarse a su resolución judicial. Según indicaron fuentes relacionadas con el caso, Sofía Alanís, más conocida como “Pampita”, sería sobreseída de esta investigación, ya que la prueba recolectada no la señala como una de las responsables del incidente. Una situación distinta es la de Hernán “Pata de Mono” Álvarez y Brisa Mallea, quienes aceptarían ser condenados en un juicio abreviado.

Lee además
De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal
hombre quemado en la terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigaran por tentativa de homicidio
Tribunales

Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio

Según fuentes judiciales, esta conclusión se alcanzó tras el testimonio que aportó la víctima, Jaime Rafael Pérez. El afectado habló con las autoridades del MPF y contó lo sucedido el pasado 2 de enero, señalando como sus atacantes a Álvarez y Mallea.

Otro de los datos aportados por los investigadores fue el trasfondo de la gresca en la que Pérez terminó con quemaduras de segundo grado y con las vías respiratorias comprometidas. El damnificado aparentemente molestaba a Mallea y ese día comenzó a tocarla; esta situación disgustó a Álvarez -novio de la joven-, quien respondió atacándolo ferozmente.

A los dos acusados que serían condenados no se les imputará el delito de tentativa de homicidio, sino que la carátula sería rebajada a lesiones, según expresaron fuentes judiciales.

Cabe destacar que los tres imputados permanecen con prisión preventiva, medida que están cumpliendo en el Servicio Penitenciario Provincial. La audiencia ya estaría pedida y se espera que se realice en los próximos días.

El Ministerio Público Fiscal está compuesto por el fiscal Francisco Pizarro y los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero. Los abogados defensores son, Sandra Leveque en representación de las dos chicas trans, y Faustino Gelvez a cargo de Álvarez. El juez de Garantías es Diego Sanz.

Temas
Seguí leyendo

Dieron de alta al hombre que prendieron fuego en la Terminal de Ómnibus y su testimonio será clave: ¿podría cambiar la carátula?

El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven

Se quedó dormido mientras conducía, pasó de largo, chocó con un pilar y terminó en un zanjón

Intentó llevarse packs de gaseosas en Capital y terminó preso

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

Se viene el veredicto en el juicio contra la familia gitana acusada de retener y explotar a una adolescente en San Juan

Un jubilado sanjuanino fue estafado en $4.400.000 después de que hackearan el WhatsApp a su hija

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se quedó dormido al volante, impactó con un pilar de la luz y terminó volcando en un zanjón de Santa Lucía. Foto: radio Del Sur.
En Santa Lucía

Se quedó dormido mientras conducía, pasó de largo, chocó con un pilar y terminó en un zanjón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Una vereda de la Esquina Colorada. video
Nuevo destino

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero
Tribunales

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero

Te Puede Interesar

El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, explicó los fundamentos del proyecto en la reunión de la comisión de Diputados esta semana.  video
Movida en la Legislatura

En San Juan cambiarán la ley de sanciones a policías por considerarla "exagerada"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven
Investigación

El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario video
A un año de la muerte de Francisco I

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario

Se quedó dormido al volante, impactó con un pilar de la luz y terminó volcando en un zanjón de Santa Lucía. Foto: radio Del Sur.
En Santa Lucía

Se quedó dormido mientras conducía, pasó de largo, chocó con un pilar y terminó en un zanjón

Sobreseerían a Pampita, una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal
Lo último

Sobreseerían a "Pampita", una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal