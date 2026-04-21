Sobreseerían a "Pampita", una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal

La causa del hombre que fue quemado con alcohol en las inmediaciones de la Terminal, en Capital , parece aproximarse a su resolución judicial. Según indicaron fuentes relacionadas con el caso, Sofía Alanís, más conocida como “Pampita”, sería sobreseída de esta investigación , ya que la prueba recolectada no la señala como una de las responsables del incidente. Una situación distinta es la de Hernán “Pata de Mono” Álvarez y Brisa Mallea , quienes aceptarían ser condenados en un juicio abreviado.

Tribunales Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio

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Según fuentes judiciales, esta conclusión se alcanzó tras el testimonio que aportó la víctima, Jaime Rafael Pérez. El afectado habló con las autoridades del MPF y contó lo sucedido el pasado 2 de enero, señalando como sus atacantes a Álvarez y Mallea.

Otro de los datos aportados por los investigadores fue el trasfondo de la gresca en la que Pérez terminó con quemaduras de segundo grado y con las vías respiratorias comprometidas. El damnificado aparentemente molestaba a Mallea y ese día comenzó a tocarla; esta situación disgustó a Álvarez -novio de la joven-, quien respondió atacándolo ferozmente.

A los dos acusados que serían condenados no se les imputará el delito de tentativa de homicidio, sino que la carátula sería rebajada a lesiones, según expresaron fuentes judiciales.

Cabe destacar que los tres imputados permanecen con prisión preventiva, medida que están cumpliendo en el Servicio Penitenciario Provincial. La audiencia ya estaría pedida y se espera que se realice en los próximos días.

El Ministerio Público Fiscal está compuesto por el fiscal Francisco Pizarro y los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero. Los abogados defensores son, Sandra Leveque en representación de las dos chicas trans, y Faustino Gelvez a cargo de Álvarez. El juez de Garantías es Diego Sanz.