Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio

Este viernes, los tres sospechosos del ataque en la Terminal contra un hombre en situación de calle, se sentaron frente al juez y les dieron a conocer el hecho que recaerá en su contra.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Francisco Pizarro, Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero, le dieron a conocer a Brisa Mallea (28), Sofía Alaníz (30) y Hernán de Jesús Álvarez (30) los hechos que habrían realizado el pasado 2 de enero, a las 21:45.

Según la acusación de Fiscalía, diferente a la que se dijo en un primer momento, dijeron que el damnificado se acercó a la Terminal a la espera de unas personas que le dan alimento a las personas en situación de calle. En ese contexto, Brisa se acercó a él y comenzaron a discutir. La pelea se fue agravando y ahí señalan que Sofía y Hernán rociaron con alcohol (en la zona de la cara a Pérez) y lo prendieron fuego.

Según Fiscalía hay testigos que ven como ocurrió el ataque y confirmarían que los 3 fueron parte del ataque. Por tal razón pidieron la imputación de tentativa de homicidio en calidad de coautores funcionales.

Para los abogados defensores, Sandra Leveque en representación de las dos chicas trans y Faustino Gelvez a cargo de Álvarez, manifestaron que si la autoría de sus defendidos existiere, el delito no encuadraría en tentaría de homicidio ya que no hubo intención de quitarle la vida a Pérez.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de 3 meses, la defensa la libertad para los imputados y finalmente, el juez de Garantiad Diego Sanz la otorgó por el plazo de 3 meses.

Cabe destacar que los tres detenidos cuentan con antecedentes penales. La única que ha tenido condena es Alaniz, la cual manifestó que hace poco salió del penal de Chimbas. Completando esa información, el MPF manifestó que en enero de 206 fue condenada en flagrancia por un hurto.