viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio

Según la teoría de Fiscalía, los tres detenidos actuaron en conjunto con diferentes roles. Brisa Mallea inició la discusión, y Sofía Alaniz y Hernán de Jesús Álvarez fueron los que rociaron con alcohol y prendieron fuego a Pérez. Sobre la salud del damnificado, el MPF manifestó que se agravó.

Por Pablo Mendoza
image

Este viernes, los tres sospechosos del ataque en la Terminal contra un hombre en situación de calle, se sentaron frente al juez y les dieron a conocer el hecho que recaerá en su contra.

Lee además
un supuesto arreglo de proxenetas termino con un hombre quemado en capital
Gravísimo

Un supuesto arreglo de proxenetas terminó con un hombre quemado en Capital
llegaba a juicio por tentativa de femicidio y quedo en libertad tras ser condenado por un delito menor
Judiciales

Llegaba a juicio por tentativa de femicidio y quedó en libertad tras ser condenado por un delito menor

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Francisco Pizarro, Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero, le dieron a conocer a Brisa Mallea (28), Sofía Alaníz (30) y Hernán de Jesús Álvarez (30) los hechos que habrían realizado el pasado 2 de enero, a las 21:45.

Según la acusación de Fiscalía, diferente a la que se dijo en un primer momento, dijeron que el damnificado se acercó a la Terminal a la espera de unas personas que le dan alimento a las personas en situación de calle. En ese contexto, Brisa se acercó a él y comenzaron a discutir. La pelea se fue agravando y ahí señalan que Sofía y Hernán rociaron con alcohol (en la zona de la cara a Pérez) y lo prendieron fuego.

Según Fiscalía hay testigos que ven como ocurrió el ataque y confirmarían que los 3 fueron parte del ataque. Por tal razón pidieron la imputación de tentativa de homicidio en calidad de coautores funcionales.

Para los abogados defensores, Sandra Leveque en representación de las dos chicas trans y Faustino Gelvez a cargo de Álvarez, manifestaron que si la autoría de sus defendidos existiere, el delito no encuadraría en tentaría de homicidio ya que no hubo intención de quitarle la vida a Pérez.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de 3 meses, la defensa la libertad para los imputados y finalmente, el juez de Garantiad Diego Sanz la otorgó por el plazo de 3 meses.

Cabe destacar que los tres detenidos cuentan con antecedentes penales. La única que ha tenido condena es Alaniz, la cual manifestó que hace poco salió del penal de Chimbas. Completando esa información, el MPF manifestó que en enero de 206 fue condenada en flagrancia por un hurto.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre acusado de entrar a la casa de una jubilada en Chimbas, mientras escapaba de la Policía

Entró a un supermercado, se llenó los bolsillos y salió sin pagar: lo atraparon mientras huía por los techos

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Dejan preso al conductor que atropelló y mató a un ciclista en el Médano de Oro

Rawson: le dan 4 años de cárcel a un ladrón que protagonizó un violento asalto con cuchillo

La mujer detenida en el Rawson se hacía pasar por fisioterapeuta y "trabajaba" ad honorem desde hace tiempo

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muere un joven de 18 anos en un impactante choque en rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una Dubai en Buenos Aires por más de $7.000.000.000
¡Una ganga!

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una "Dubai" en Buenos Aires por más de $7.000.000.000

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Te Puede Interesar

El IPEEM licita nueve áreas mineras ubicadas en Iglesia y Calingasta, varias de ellas cercanas a grandes proyectos de cobre y oro de la Cordillera sanjuanina.
Exploración

Nueve apuestas mineras en la cordillera: San Juan sale a buscar empresas inversoras

Por Elizabeth Pérez
Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

La Catedral de San Juan se colmó de fieles y emoción este viernes por la mañana durante la restitución del Lignum Crucis, la reliquia que contiene dos astillas de la Cruz de Jesús.
Momento emocionante

Una Catedral repleta y empañada por lágrimas en la restitución de las astillas de la Cruz de Jesús

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video
Temporal

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video

Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio
Tribunales

Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio