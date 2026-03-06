viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Probation

El sanjuanino acusado de golpear y amenazar a su exmujer hará trabajos comunitarios y pagará $80.000 para frenar la causa

Su defensa acordó con el fiscal la suspensión de juicio a prueba y de esa manera frenó la causa penal en su contra. Lo investigaban por violencia de género y también se había mencionado un posible caso de maltrato animal, pero esto último no se probó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El conductor de Uber frente al juez.

El conductor de Uber frente al juez.

El chofer de Uber que fue denunciado por golpear y amenazar a su expareja, y que supuestamente le envió la foto de un perro muerto para asustarla, realizará trabajos comunitarios gratuitos en el municipio de Rawson, pagará una suma simbólica de 80.000 pesos y deberá asistir a un curso de nuevas masculinidades para frenar la acción penal en su contra y una posible condena a prisión. Este viernes consiguió que el juez del caso le concediera la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, a partir de un acuerdo entre su defensa y el fiscal.

Lee además
discutio con su hermano, lo golpeo y amenazo a su cunada con un cuchillo en chimbas: lo condenaron a 6 meses en la carcel
Loteo Centenario

Discutió con su hermano, lo golpeó y amenazó a su cuñada con un cuchillo en Chimbas: lo condenaron a 6 meses en la cárcel
Alexis Adrián Gordillo el sujeto condenado. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Volvió a ser condenado

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

La probation a favor de Braian Villafañe, chofer de Uber acusado, fue otorgada por el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera, a partir del acuerdo alcanzado entre el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, y la abogada defensora María Filomena Noriega. De esta manera, si el conductor cumple con lo pactado y no comete nuevos delitos durante un año, la acción penal por los presuntos delitos de lesiones leves y amenazas quedará extinguida y el hombre será sobreseído. Además del curso vinculado a la violencia de género, se comprometió a no molestar ni contactar a su expareja.

image

La causa penal contra Villafañe se inició a fines de diciembre de 2025, cuando su expareja radicó una denuncia por presuntos hechos de violencia ocurridos en una vivienda de Rawson. El caso tomó estado público semanas después, cuando el hombre fue llevado a una audiencia ante el juez de garantías para la apertura de la investigación penal preparatoria.

Según la denuncia, el episodio más grave ocurrió el 21 de diciembre pasado. La mujer sostuvo que su expareja se enfureció porque ella no le había preparado comida y que, en medio de la discusión, intentó asfixiarla con una almohada. También aseguró que, cuando ella se defendió y lo rasguñó, el hombre reaccionó con una trompada en el rostro.

image

La denunciante también relató otro episodio ocurrido dos días antes, el 19 de diciembre. Afirmó que, en esa ocasión, Villafañe la amenazó con un cuchillo. También dijo que le envió una foto efímera a través de WhatsApp con la supuesta imagen de un perro al que habría matado a golpes, según explicó el fiscal Arancibia en ese entonces. Sin embargo, ese archivo no pudo ser recuperado y posteriormente la mujer se retractó de esa parte de la acusación, por lo que esa sospecha quedó descartada.

image
La audiencia fue presidida por el juez de garantías Eugenio Barbera.

La audiencia fue presidida por el juez de garantías Eugenio Barbera.

En la audiencia de formalización realizada en febrero de este año, el fiscal Leonardo Arancibia imputó a Villafañe por los delitos de lesiones leves y amenazas en dos hechos, una de ellas agravada por el uso de un arma blanca. Ahora bien, a partir del compromiso de realizar trabajos comunitarios, pagar 80.000 pesos y asistir a un curso sobre violencia de género, el imputado consiguió este viernes suspender el proceso penal mediante la probation.

image
Temas
Seguí leyendo

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

La lucha de un sanjuanino contra la fuerza de la naturaleza

Juzgan por quinta vez a un sanjuanino y lo envían directo al penal de Chimbas

El sanjuanino Carlos Gómez Centurión llega al MMAMM con "Arriba en la cima"

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Intentó robar en dos lugares, se resistió a la Policía y rompió un patrullero: fue condenado

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aparecio el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad
Propuesta

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes
Proyecto

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete
Situación

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia
Histórico

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados
Allanamiento

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados