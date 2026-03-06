El sanjuanino acusado de golpear y amenazar a su exmujer hará trabajos comunitarios y pagará $80.000 para frenar la causa

El chofer de Uber que fue denunciado por golpear y amenazar a su expareja, y que supuestamente le envió la foto de un perro muerto para asustarla, realizará trabajos comunitarios gratuitos en el municipio de Rawson, pagará una suma simbólica de 80.000 pesos y deberá asistir a un curso de nuevas masculinidades para frenar la acción penal en su contra y una posible condena a prisión. Este viernes consiguió que el juez del caso le concediera la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, a partir de un acuerdo entre su defensa y el fiscal.

La probation a favor de Braian Villafañe, chofer de Uber acusado , fue otorgada por el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera , a partir del acuerdo alcanzado entre el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG , y la abogada defensora María Filomena Noriega . De esta manera, si el conductor cumple con lo pactado y no comete nuevos delitos durante un año, la acción penal por los presuntos delitos de lesiones leves y amenazas quedará extinguida y el hombre será sobreseído. Además del curso vinculado a la violencia de género, se comprometió a no molestar ni contactar a su expareja.

La causa penal contra Villafañe se inició a fines de diciembre de 2025, cuando su expareja radicó una denuncia por presuntos hechos de violencia ocurridos en una vivienda de Rawson. El caso tomó estado público semanas después, cuando el hombre fue llevado a una audiencia ante el juez de garantías para la apertura de la investigación penal preparatoria.

Según la denuncia, el episodio más grave ocurrió el 21 de diciembre pasado. La mujer sostuvo que su expareja se enfureció porque ella no le había preparado comida y que, en medio de la discusión, intentó asfixiarla con una almohada. También aseguró que, cuando ella se defendió y lo rasguñó, el hombre reaccionó con una trompada en el rostro.

La denunciante también relató otro episodio ocurrido dos días antes, el 19 de diciembre. Afirmó que, en esa ocasión, Villafañe la amenazó con un cuchillo. También dijo que le envió una foto efímera a través de WhatsApp con la supuesta imagen de un perro al que habría matado a golpes, según explicó el fiscal Arancibia en ese entonces. Sin embargo, ese archivo no pudo ser recuperado y posteriormente la mujer se retractó de esa parte de la acusación, por lo que esa sospecha quedó descartada.

La audiencia fue presidida por el juez de garantías Eugenio Barbera.

En la audiencia de formalización realizada en febrero de este año, el fiscal Leonardo Arancibia imputó a Villafañe por los delitos de lesiones leves y amenazas en dos hechos, una de ellas agravada por el uso de un arma blanca. Ahora bien, a partir del compromiso de realizar trabajos comunitarios, pagar 80.000 pesos y asistir a un curso sobre violencia de género, el imputado consiguió este viernes suspender el proceso penal mediante la probation.