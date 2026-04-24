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Relevamiento

Con la temporada otoño-invierno en baja, en el comercio sanjuanino ya empiezan a mirar al Día del Padre

El leve descenso de la temperatura trajo algo de movimiento al centro sanjuanino, pero las ventas siguen sin repuntar. Comerciantes aseguran que el consumo continúa condicionado por el clima y el fin de mes. Con ese escenario, el sector ya proyecta estrategias para el Día del Padre en busca de reactivar la actividad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A fines de abril, el comercio sanjuanino atraviesa una temporada otoño-invierno que todavía no logra despegar. Aunque en los últimos días se registró un leve repunte vinculado al descenso de las temperaturas, las ventas continúan por debajo de lo esperado y los comerciantes ya comienzan a enfocarse en el Día del Padre como una oportunidad para reactivar el consumo.

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Desde el sector aseguran que el comportamiento de las ventas sigue atado al clima. Carlos Iramain, integrante de Comerciantes Unidos de San Juan, señaló a Tiempo de San Juan que en las últimas semanas se percibió una mejora. “En este momento ha mejorado un poco. Algunos días frescos en San Juan ayudaron bastante”, afirmó. En esa línea, explicó que cuando las temperaturas no acompañan, el movimiento comercial se resiente, especialmente en el rubro indumentaria.

“Cuando no hace frío la gente no sale a comprar. Estas últimas semanas, con la baja de temperatura, se empezó a mover más el centro. Se nota en la peatonal”, agregó. Sin embargo, aclaró que el escenario aún es moderado. “Todavía no estamos para tirar manteca al techo, pero cualquier mejora suma”, sostuvo.

Ventas condicionadas por el clima y el calendario

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez coincidió en el diagnóstico y remarcó que el consumo sigue siendo débil. Según expresó, las ventas “vienen flojas” porque las bajas temperaturas todavía no impactan de lleno y porque el fin de mes limita el poder de compra.

En ese sentido, indicó que las expectativas están puestas en las primeras semanas de mayo, cuando se espera una mejora vinculada al cobro de salarios. “Espero que las ventas mejoren a principios de mayo, cuando la gente cobra”, declaró.

Por su parte, Marcelo Quiroga, también de Comerciantes Unidos, sintetizó el momento con una frase breve. “Tibias como el clima. Falta que venga el frío”, afirmó.

El Día del Padre como apuesta

En este contexto, los comerciantes ya comenzaron a proyectar estrategias de cara al Día del Padre. Desde Comerciantes Unidos indicaron que inició un sorteo para incentivar las compras en el centro. La propuesta apunta a que los clientes que realicen compras en locales adheridos puedan participar por distintos premios, entre ellos una moto y una bicicleta, además de otros aportes que puedan sumar los propios comerciantes. La intención es generar una acción conjunta que ayude a movilizar el consumo en una de las fechas más importantes del calendario comercial.

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