Temporada otoño-invierno en San Juan: el atraso de la llegada del frío ralentiza las ventas y se mantienen precios del 2025

La temporada otoño-invierno arrancó en San Juan, aunque con tranquilidad y prácticamente con los mismos precios del año pasado. Comerciantes aseguran que las temperaturas altas ralentizan las ventas, a lo que se suma un escenario complicado en cuanto al consumo a nivel nacional.

"Todavía sigue haciendo calor, así que, mientras no cambie el tiempo, el ritmo va a ser lento. Estamos esperando que refresque; es la única manera en que se pueden incentivar un poco las ventas", dijo Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, a Tiempo de San Juan.

Detalló que, a pesar de los aumentos en insumos como la nafta, los precios de la indumentaria se mantienen prácticamente iguales a los del año pasado, sin aumentos significativos. "Ha llegado mercadería nueva y, en muchos casos, también hay liquidaciones y la oportunidad de aprovechar cuotas", contó.

Por otra parte, se refirió a la tendencia de venta de ropa en fardo y aseguró que: "Eso no es competencia por el momento, porque es ropa usada. Hay gente que prefiere comprar un poquito más caro porque sabe que la mercadería es de buena procedencia".

En tanto, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, coincidió con Quiroga en que una buena parte de los productos han mantenido el mismo valor del año pasado y otros experimentaron un incremento acorde a la inflación, de entre un 25% y un 28%. Señaló que en los últimos años hubo una mayor competencia de proveedores, lo que dejó expuesta algunas prácticas abusivas por parte de mayoristas. “Un relevamiento indica que ciertos productos, como el calzado (botas), tuvieron precios muy inflados el año pasado”, manifestó.

Además, expresó que, como todavía no hace frío, la gente continúa usando ropa de verano. “El consumidor no busca prendas de abrigo ni calzado de invierno hasta que siente el frío en el cuerpo; una vez que las temperaturas bajan, la venta es automática”.

Rodríguez comentó que los comerciantes aprovecharon la temporada de outlet y descuentos para “deshacerse” del stock de mercaderías para reponer con nuevos productos. “El objetivo es recuperar capital rápidamente para poder financiar la compra de la próxima temporada”, indicó.

Para finalizar, compartió sus perspectivas sobre las expectativas de esta temporada en un escenario complicado para el comercio local. “Hay una gran preocupación por factores externos como los costos del combustible, que podrían elevar el precio de los fletes y, por ende, el costo final de los productos, sumado a la incertidumbre por el contexto internacional”, concluyó.

Las ventas del comercio sanjuanino en caída

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan presentó los resultados del relevamiento realizado durante el mes de marzo de 2026 en los corredores comerciales y centros de compras de la provincia. Los datos indican una caída del 5% en las ventas por unidades en la comparación interanual, acompañada por una reducción del 10% en la rentabilidad de los locales respecto al mismo mes del año anterior. En términos intermensuales, la actividad mostró un incremento del 1% en el volumen de unidades vendidas en relación con el mes de febrero.

El ticket promedio de consumo se ubicó en $80.000, lo que representa un aumento frente a los $60.000 registrados el mes previo. Sobre el cumplimiento de objetivos comerciales, el 20% de los propietarios de negocios encuestados reportó haber alcanzado las metas de ventas previstas para este periodo.

En el desglose por categorías, los rubros con mayor actividad fueron perfumerías, accesorios de moda, electrónica e informática. En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de crédito fue el instrumento más utilizado por los consumidores, superando a las billeteras virtuales. Por su parte, el uso de dinero en efectivo y tarjetas de débito registró los niveles de preferencia más bajos dentro del relevamiento mensual.