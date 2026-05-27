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El body llegó para quedarse este otoño

El body se consolidó como una prenda clave para el otoño por su versatilidad y capacidad para crear looks sofisticados y urbanos. La tendencia refleja un cambio hacia una moda más libre y expresiva, donde las prendas trascienden sus significados tradicionales. Leé la nota completa de Raffa Andrada para Tiempo de San Juan, en otro miércoles con "M" de moda.

Por Raffa Andrada
podcast HDC (8)

Hay prendas que aparecen como una simple tendencia pasajera y otras que, lentamente, comienan a ocupar un lugar real dentro del guardarropa cotidiano. Este otoño, el body parece haber logrado justamente eso. Lo que hace algunos años se veía únicamente en looks nocturnos muy específicos o en producciones de moda, hoy ya forma parte de la estética urbana y de las salidas de fin de semana, especialmente en las noches de San Juan.

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Con mangas largas, transparencias, encajes, telas satinadas o versiones minimalistas de algodón y lycra, el body se convirtió en una de las prendas protagonistas de esta temporada. Y no solo por una cuestión estética, sino porque responde perfectamente a algo que el otoño propone: jugar con capas, texturas y siluetas más interesantes.

Durante los últimos meses comenzó a verse cada vez más en bares, eventos, cumpleaños y salidas nocturnas. Combinado con jeans amplios, pantalones sastreros, cuero, denim oscuro o incluso faldas largas, el body dejó de ser únicamente una prenda sensual para transformarse en una pieza versátil y sofisticada.

Tal vez ahí esté una de las claves de su regreso.

Hoy la moda ya no funciona de manera tan rígida como antes. Las prendas dejaron de tener un único significado. Y el body es un gran ejemplo de eso. Puede verse elegante, urbano, minimalista, audaz o clásico dependiendo de cómo se combine y de la personalidad de quien lo lleva.

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Las transparencias y los encajes siguen siendo protagonistas, especialmente en la noche. Pero también aparecieron versiones mucho más relajadas y simples para quienes buscan incorporarlo de una manera más cotidiana. Incluso muchas mujeres comenzaron a elegirlo porque estiliza visualmente la figura, aporta prolijidad al look y genera una silueta más limpia al usarlo con pantalones o faldas de tiro alto.

En otoño, además, encuentra su momento ideal. No hace el calor extremo del verano y todavía no llegaron los abrigos pesados del invierno. Eso permite que prendas como el body puedan lucirse mejor, especialmente en looks de media estación donde las texturas empiezan a cobrar protagonismo.

Y aunque en mujeres ya se instaló con fuerza, también empieza a verse otro fenómeno interesante dentro de la moda actual: algunos hombres ligados al universo fashion, artístico o musical comienzan a animarse a incorporarlo en Argentina. Todavía sucede de manera muy puntual y mucho menos visible en provincias como San Juan, pero lentamente aparecen nuevas formas de experimentar con la ropa y con la construcción de imagen masculina.

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La moda viene atravesando un momento donde las barreras tradicionales empiezan a desdibujarse. Las nuevas generaciones consumen tendencias de manera mucho más libre y entienden la ropa como una forma de expresión más que como una regla fija. Por eso prendas que antes parecían imposibles en ciertos contextos hoy empiezan a verse con naturalidad.

Eso no significa que todas las tendencias deban adaptarse a todas las personas. Y ahí aparece algo importante: la moda no debería sentirse como una obligación. No todas las mujeres van a sentirse cómodas usando un body con transparencias, ni todos los hombres van a querer experimentar con prendas más ajustadas o audaces. Y está perfecto que así sea.

La verdadera tendencia pasa por elegir aquello que representa nuestra personalidad y nuestra manera de habitar la imagen. La verdadera tendencia pasa por elegir aquello que representa nuestra personalidad y nuestra manera de habitar la imagen.

Quizás por eso el body logró quedarse este otoño. Porque más allá de la tendencia, permite jugar con distintas versiones de estilo. Puede ser sensual sin perder elegancia, moderno sin resultar exagerado y protagonista sin necesidad de demasiado esfuerzo.

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Además, funciona muy bien para la vida nocturna actual. En una época donde muchas veces menos es más, el body logra construir un look completo con muy pocas piezas. Un jean, botas, un blazer oversized o una campera de cuero ya alcanzan para crear una imagen fuerte y actual.

Y mientras las temperaturas comienzan a bajar, las noches otoñales parecen haberse convertido en el escenario perfecto para esta prenda que regresó con fuerza y que, al menos por ahora, promete quedarse mucho más tiempo del que muchos imaginaban.

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