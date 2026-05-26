Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche del lunes en el Barrio Itatí, en el departamento Santa Lucía, dejó a un joven motociclista internado en estado delicado y generó una fuerte conmoción en redes sociales.

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La víctima fue identificada como Joaquín “Kuki” Camacho, quien circulaba en moto al momento del siniestro y sufrió heridas de extrema gravedad. Según trascendió, permanece internado con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave, múltiples contusiones cerebrales y politraumatismos.

En el otro vehículo involucrado viajaba un joven a bordo de una camioneta. Testigos del hecho aseguraron que el rodado se desplazaba a gran velocidad, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales del siniestro.

Las imágenes que comenzaron a circular tras el choque muestran la violencia con la que la camioneta impacta desde atrás al motociclista.

En paralelo, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cadenas de oración por la recuperación de “Kuki”. Familiares, amigos y allegados compartieron publicaciones pidiendo fuerza y acompañamiento en este difícil momento.

camacho

Impactantes imágenes del siniestro: