martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
IMÁGENES SENSIBLES

Video: un joven pelea por su vida, tras un brutal choque entre una moto y una camioneta en Santa Lucía

El siniestro ocurrió este domingo por la noche. El motociclista se encuentra internado en grave estado y piden cadenas de oración por su recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
camacho

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche del lunes en el Barrio Itatí, en el departamento Santa Lucía, dejó a un joven motociclista internado en estado delicado y generó una fuerte conmoción en redes sociales.

Lee además
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.
Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha
Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Terrible

Fue a bailar en Caucete y la violaron: hay dos mujeres detenidas

La víctima fue identificada como Joaquín “Kuki” Camacho, quien circulaba en moto al momento del siniestro y sufrió heridas de extrema gravedad. Según trascendió, permanece internado con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave, múltiples contusiones cerebrales y politraumatismos.

En el otro vehículo involucrado viajaba un joven a bordo de una camioneta. Testigos del hecho aseguraron que el rodado se desplazaba a gran velocidad, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales del siniestro.

Las imágenes que comenzaron a circular tras el choque muestran la violencia con la que la camioneta impacta desde atrás al motociclista.

En paralelo, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cadenas de oración por la recuperación de “Kuki”. Familiares, amigos y allegados compartieron publicaciones pidiendo fuerza y acompañamiento en este difícil momento.

camacho

Impactantes imágenes del siniestro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2059382761459257509&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas

Cae el último prófugo por el brutal asalto y ataque sexual en Concepción: es menor

Atraparon al "El Gordo Herrera", un peligroso delincuente: robó de dinero y un equipo fotográfico profesional

Dos policías realizaron RCP y salvaron a una bebé

Un voraz incendio cerca de Avenida Benavídez despertó pánico entre vecinos

Salió del Penal de Chimbas hace pocos meses, volvió a robar y deberá regresar a prisión

Médico Miguel Amado condenado por abuso: la defensa impugnó el fallo buscando la absolución

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era el hombre que murio en el choque de motos en chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Te Puede Interesar

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Por Bautista Lencinas
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.
Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha

Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile, un proyecto de San Juan que se volvió binacional
Programa educativo

"Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile", un proyecto de San Juan que se volvió binacional

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y áreas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Imagen ilustrativa. 
Escenario

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo