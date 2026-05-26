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En Caucete

Dos policías realizaron RCP y salvaron a una bebé

La pequeña llegó sin respirar a la Comisaría 37° y dos efectivos realizaron maniobras de RCP hasta estabilizarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BEBE

Una rápida y heroica intervención policial permitió salvarle la vida a una bebé de apenas un año en Caucete. Efectivos de la Comisaría 37° realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la pequeña luego de que llegara descompensada a la dependencia policial en brazos de su padre.

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El dramático episodio ocurrió alrededor de las 6:30 de este martes, cuando un hombre de 34 años irrumpió en la seccional pidiendo ayuda desesperadamente. Según manifestó, su hija no respiraba y necesitaba asistencia urgente.

Ante la situación, el oficial subinspector Lucas Cortez y el cabo Exequiel Soler actuaron de inmediato. Ambos policías comenzaron a practicar maniobras de RCP mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias.

Gracias a la rápida reacción y a la capacitación del personal, la bebé logró responder a los estímulos y recuperar signos vitales. Minutos después arribó una ambulancia que trasladó a la menor al Hospital Departamental de Caucete para continuar con su atención médica.

Más tarde, la madre de la niña, de 29 años, confirmó que la pequeña se encontraba estable y fuera de peligro.

Desde la institución destacaron el accionar de los efectivos y remarcaron la importancia de la capacitación constante del personal policial para responder en situaciones críticas. El episodio dejó en evidencia el compromiso, la vocación de servicio y la preparación con la que trabajan diariamente los uniformados.

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