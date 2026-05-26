Un auto quedó sobre la vereda al chocar en una esquina con semáforos en el centro

A primera hora de este martes se produjo un violento choque en una esquina con semáforos en el centro sanjuanino, precisamente en Tucumán y General Paz.
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El siniestro fue en la esquina de General Paz y Tucumán. Se desconoce quién pasó en rojo y es motivo de investigación.
A primera hora de este martes se produjo un violento choque en una esquina con semáforos en el centro sanjuanino, precisamente en Tucumán y General Paz.
Según Canal 13 San Juan, uno de los vehículos pasó en rojo y provocó el siniestro que terminó con dos conductores heridos, pero ninguno de gravedad. Ahora es motivo de investigación quién pasó en el momento que no debía
Este siniestro provocó un gran susto, ya que uno de los vehículos protagonistas terminó sobre la vereda. Mientras que el otro quedó sobre la calzada y provocó una gran congestión en la zona.
Los vehículos protagonistas fueron un Chevrolet Prisma y un Chevrolet Corsa. Personal de comisaría 3ra trabajó en el lugar.