Un auto quedó sobre la vereda al chocar en una esquina con semáforos en el centro

A primera hora de este martes se produjo un violento choque en una esquina con semáforos en el centro sanjuanino, precisamente en Tucumán y General Paz.

Según Canal 13 San Juan, uno de los vehículos pasó en rojo y provocó el siniestro que terminó con dos conductores heridos, pero ninguno de gravedad. Ahora es motivo de investigación quién pasó en el momento que no debía

Este siniestro provocó un gran susto, ya que uno de los vehículos protagonistas terminó sobre la vereda. Mientras que el otro quedó sobre la calzada y provocó una gran congestión en la zona.

Captura de pantalla 2026-05-26 081641

Los vehículos protagonistas fueron un Chevrolet Prisma y un Chevrolet Corsa. Personal de comisaría 3ra trabajó en el lugar.