Fue a bailar en Caucete y la violaron: hay dos mujeres detenidas

Este lunes, una joven de 20 años radicó una denuncia en el CAVIG por una presunta violación ocurrida durante este fin de semana.
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Un violento episodio ocurrió este fin de semana a la salida de un local bailable. La víctima denunció en el CAVIG
Este lunes, una joven de 20 años radicó una denuncia en el CAVIG por una presunta violación ocurrida durante este fin de semana.
Según el relato de la víctima, el episodio sucedió el domingo por la madrugada cuando fue a bailar a un boliche de Caucete. Cuando salió e iba hacia su domicilio, la abordó un hombre y la violó. La chica aseguró que gritó y pidió ayuda, fue escuchada por una mujer y la llevó a la Comisaría 9na.
De momento no han podido identificar al violador, pero sí detuvieron a dos mujeres que están sospechadas porque habrían actuado de "entregadoras".
Los fiscales de la UFI Cavig ya tomaron intervención y no descartan nuevas detenciones en los próximos días.