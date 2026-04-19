Comer rico y saludable en invierno, más caro: en un año, los precios de las verduras subieron hasta un 100% en San Juan

Con la llegada del frío , las ollas vuelven a ser protagonistas en las cocinas sanjuaninas . Sopas, guisos y comidas calientes empiezan a ganar lugar en la mesa, pero este año hay un condimento que no pasa desapercibido: el precio. Un relevamiento de Tiempo en la Feria de Capital mostró que, en comparación con abril de 2025 , varias verduras clave para el invierno aumentaron fuerte, incluso con subas que en algunos casos alcanzaron o superaron el 100%.

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A simple vista, el recorrido por los puestos dejó una sensación contradictoria. Por un lado, los verduleros insistieron en que “hay de todo” y que algunos productos incluso habían bajado en las últimas semanas. “Te podés llevar de todo para hacer una sopa, lo que vos querás. El zapallo está barato, 800 pesos el zapallo inglés, el anquito también. Los choclos están 4 por 1.000, la lechuga dos por 1.000, la papa a 800 el kilo”, contaron desde uno de los puestos. La escena se repitió: pilas de verduras frescas, ofertas a la vista y la invitación constante a llenar la bolsa.

Sin embargo, cuando se puso la lupa en el último año, el panorama cambió. Productos básicos para el invierno registraron aumentos importantes: el zapallo tierno más que duplicó su valor máximo (de $700 a $1.500), el choclo pasó de $500 a $1.000 y la lechuga subió alrededor de un 70%. La papa, un clásico de cualquier guiso, aumentó un 60%, mientras que verduras como la acelga, la espinaca y la berenjena rondaron subas del 50%. El caso más llamativo fue el de la remolacha, que se triplicó en un año.

Embed - Cuales son las verduras para este invierno

Aun así, no todo subió. Algunos productos mostraron caídas marcadas, como el tomate perita, el pepino o la chaucha, en gran parte por cuestiones estacionales. Esa dinámica explicó por qué en los puestos convivieron precios que parecían accesibles con otros que, en la comparación interanual, reflejaron un fuerte encarecimiento.

Menos clientes y compras más medidas

Del otro lado del mostrador, los vendedores coincidieron en un diagnóstico: la demanda no acompañó. “No hay plata”, resumieron sin rodeos. La frase se repitió entre puestos y se tradujo en cambios concretos en el consumo. “Las ventas bajaron muchísimo, viene poca gente. La gente está más especulativa”, explicaron.

Esa cautela se notó en los hábitos de compra. Atrás quedaron las compras en cantidad para guardar o procesar. “Ya no es venir y llevarse una bolsa de choclo o tomate para hacer salsa. Se vende mucho menos”, expresó el puestero José Aciar. Incluso productos de temporada que antes tenían buena salida, como el membrillo, hoy se movieron con más lentitud.

Lo que sí mantuvo cierta demanda fueron los clásicos del invierno: papa, choclo, cebolla y zapallo. “Eso es lo que más lleva la gente”, aseguraron. En frutas, la banana apareció como una de las más elegidas por su precio y practicidad.

Los precios de las verduras en la Feria de Capital

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Un invierno con incertidumbre

Más allá de los valores actuales, hubo una preocupación que atravesó a los puesteros: lo que viene. Con el avance del frío, muchos productos comenzarán a llegar desde el norte del país, lo que suele impactar en los precios. “Va a estar complicado este invierno, porque el tomate, el pimiento, todo eso ya empieza a venir de afuera y se encarece”, anticipó Raúl Otarola.

Así, entre ofertas puntuales y subas acumuladas, la foto de la feria mostró un equilibrio frágil: hay variedad y, en algunos casos, precios accesibles en el día a día, pero el bolsillo de los sanjuaninos siente el impacto de un año en el que comer rico y saludable se volvió, sin dudas, más caro.

Recetas ricas y saludables para el invierno en San Juan

Guiso de lentejas con verduras

Ingredientes:

1 taza de lentejas

1 cebolla

2 zanahorias

1 papa

1/2 zapallo anco

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

1 tomate o una cucharada de extracto

Especias: pimentón, comino, laurel, sal y pimienta

Preparación:

Luego de dejar las lentejas en remojo, se cocinaron en una olla la cebolla, el ajo y el morrón picados. Se agregaron la zanahoria, la papa y el zapallo cortados en cubos. Se incorporaron las lentejas escurridas, se cubrió con agua o caldo y se sumaron los condimentos. La cocción a fuego lento durante unos 40 minutos permitió que todos los sabores se integraran.

Sopa de verduras y porotos

Ingredientes:

1 taza de porotos (blancos o colorados), cocidos previamente

1 cebolla

1 puerro

2 ramas de apio

1 zanahoria

1 zapallito o calabacín

1/2 repollo o un manojo de acelga

Condimentos: cúrcuma, orégano, sal y pimienta

Preparación:

Se cocinaron el puerro, la cebolla y el apio. Luego se incorporaron las demás verduras picadas y los porotos cocidos. Se cubrió con agua y se condimentó. Con 25 a 30 minutos de cocción suave, se logró una sopa espesa, sabrosa y muy nutritiva.

Salteado de garbanzos con verduras

Ingredientes:

1 taza de garbanzos cocidos

1 zucchini

1 berenjena

1/2 morrón

1 cebolla morada

Ajo y jengibre (opcional)

Salsa de soja o jugo de limón

Aceite de oliva

Preparación:

En una sartén se doraron el ajo y el jengibre (si se usaron), y luego se saltearon las verduras cortadas en tiras. Cuando comenzaron a ablandarse, se incorporaron los garbanzos y se terminó con un toque de salsa de soja o limón, más un hilo de aceite de oliva.