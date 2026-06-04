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Divisas

El dólar oficial retrocedió por primera vez en la semana

El Banco Central alcanzó su meta de compra anual de reservas en poco más de cinco meses.

Por Agencia NA
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El dólar oficial retrocedió por primera vez en la semana este jueves. A nivel minorista retrocedió $5 a cotizar a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.891,5.

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Igual, se sostuvo por encima del dólar blue, que se sostiene a $1.435.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) alcanzó su meta de compra anual de reservas en poco más de cinco meses.

El tipo de cambio oficial cayó $2 a $1.436,5 para la venta en el segmento mayorista.

Sin embargo, la cotización se ubica lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que es de $1.767,17, con una brecha del 23%.

El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s597,7 millones.

Por su parte, los contratos de futuros operaron con mayoría de bajas por hasta 0,5% en casi todos los de tramos de 2026 y de 2027.

El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará a $1.454,5 para fines de junio y $1.632 para el cierre de diciembre.

La jornada totalizó unos u$s1.229 millones.

En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.458,02 para la venta.

Los paralelos muestran una tendencia alcista más firme: el contado con liquidación (CCL) baja 0,1% a $1.513,46 y el MEP lo hace 0,3% $1.457,23. __IP__

La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,2%.

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