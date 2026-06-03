El Banco Central alcanzó la meta anual de compra de dólares tras sumar más de 10.000 millones de dólares en 2026

Con la adquisición de USD 43 millones de este miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó los USD 10.000 millones y alcanzó el 100% de la meta de compra de divisas fijada para todo 2026. Pese a la concreción del objetivo, el equipo económico apunta a sumar hasta USD 24.000 millones a lo largo del año.

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Reservas El Banco Central sumó más dólares y quedó al borde de completar la meta para este año

Desde enero, cuando comenzó el actual esquema monetario, el BCRA sumó USD 10.020 millones mediante compras dentro y fuera del mercado cambiario. La autoridad monetaria encadenó 100 ruedas con saldo positivo, excepto el 2 de enero. La compra diaria más alta se produjo el 10 de abril, con un registro de 457 millones de dólares.

Las proyecciones oficiales iniciales situaban el saldo neto de compras para 2026 entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo de la disponibilidad de dólares y la demanda de pesos en el mercado local. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, “la dinámica de estos factores será determinante para cumplir las metas anuales”.

Durante la última semana, el BCRA sumó USD 761 millones, mientras que el saldo de mayo cerró en 2.596 millones de dólares. En lo que va de junio, la cifra se alza a 273 millones de dólares.

El Ministerio de Economía indicó que todavía queda por ingresar una parte relevante de las divisas procedentes de exportaciones agropecuarias, lo que podría elevar la disponibilidad de dólares para el Central en el corto plazo.

La autoridad monetaria ya sobrepasó el 100% de la meta de acumulación de reservas planificada para 2026. En el primer trimestre del año, el aumento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades financieras de fondos del Tesoro Nacional. Para mantener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro absorbió el excedente a través de colocaciones de deuda en moneda local, con el propósito de estabilizar el dólar y la inflación.

La entrada de dólares por exportaciones del sector agrícola sigue siendo fundamental para fortalecer las reservas internacionales. En el último mes, la liquidación del agro se aceleró y representa una fuente clave para las compras del Central.

“En los datos de CIARA, todavía no se observa la magnitud de liquidación de granos que se esperaba considerando el tamaño de la cosecha récord de maíz. Es posible que el sector granario esté esperando una mayor depreciación del peso oficial para mejorar sus márgenes. Por el momento, los emisores de bonos corporativos y provinciales han sido los principales proveedores de dólares para el BCRA, pero esto debería modificarse en las próximas semanas”, indicó Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit Capital Group.

A su vez, las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas, ampliando el margen de intervención del BCRA.

“Con la última colocación de EDEMSA por USD 300 millones, las emisiones en el mercado internacional sumaron USD 1.500 millones en mayo y ya acumulan USD 11.900 millones desde las elecciones de medio término. Este flujo podría extenderse durante 2026, anticipando una potencial volatilidad de cara a 2027″, subraya un informe de GMA Capital.

Al cierre de la jornada, las reservas brutas se ubicaron en USD 48.414 millones, con una caída diaria de 13 millones de dólares. En mayo, el aumento mensual fue de USD 3.708 millones de dólares, situándose en el nivel más elevado en casi siete años y superando el máximo registrado en febrero durante la actual gestión.

“En mayo las reservas internacionales netas crecieron USD 2.500 millones, acercándose al techo de junio del año pasado. Finalizaron el mes en USD 5.013 millones, ayudadas por compras, desembolso del FMI y colocaciones”, detalló el economista Federico Machado.

Según un informe de la consultora Analytica, del total de adquisiciones que había realizado la autoridad monetaria hasta la semana pasada, el Tesoro utilizó USD 3.509 millones a través de la Cuenta Única del Tesoro para afrontar vencimientos. De este modo, la acumulación consolidada de dólares entre el BCRA y el Tesoro, contemplando el repo con bancos y los pagos de BOPREAL, alcanzó los 7.980 millones de dólares.

“En otros aspectos relacionados a las reservas, estimamos que el Tesoro compró USD 150 millones en el mercado el 28/05, tras dos meses de no realizar este tipo de operaciones, y que el 29/05 le canceló una Letra Intransferible (LI) al BCRA por USD 1.000 millones. De esta manera, quedó con USD 3.058 millones en su cuenta en el BCRA (incluyendo los USD 547 millones que obtuvo en la licitación de AO27 y AO28 en la licitación de la semana pasada)”, sumó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Las proyecciones del Gobierno

Durante una exposición en el Cambras Business Day, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el BCRA podría superar ampliamente la meta original de compra de divisas.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones de dólares”, dijo Caputo.

El ministro hizo énfasis en que “esto es el principio”, ya que las exportaciones de energía y minería pueden reforzar el flujo de dólares. “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, explicó.