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El FMI dijo que la proyección para Argentina es "alentadora" y destacó la compra de dólares

El organismo precisó que el Banco Central está cerca de cumplir con la meta de acumulación que se había fijado en US$8.000 millones para 2026.

Por Agencia NA
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó este jueves que la proyección para la Argentina “es alentadora” y destacó el programa de compra de reservas del Banco Central que ya está próximo a cumplir con la meta de acumulación comprometida en el acuerdo.

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“La proyección es alentadora. El enfoque a corto plazo sigue siendo aumentar las reservas lo que le permitirá al país estar mejor preparado para afrontar los shocks externos”, destacó la vocera del organismo, Julie Kozack.

La portavoz ofreció este jueves una conferencia de prensa en Washington de la que participó de manera on line Agencia Noticias Argentinas.

La vocera remarcó que “desde el comienzo de 2026 el Banco Central compró US$ 10.000 millones en divisas, con una posición de acumulación de reservas netas de US$7.000 millones y están cerca de alcanzar la meta de US$8.000 millones” que es el nuevo objetivo tras la reformulación que derivó de la última revisión.

Kozack destacó que “las autoridades están comprometidas con el ancla fiscal y están planeando seguir fortaleciendo los marcos fiscales y tributarios con el tiempo”.

También resaltó la decisión de fortalecer el frente fiscal “incluso ante una reducción gradual de las retenciones” y, además, de ya contar con “una fórmula de actualización de las pensiones” más adecuada.

Kozack volvió a destacar “el progreso significativo que realizó el Gobierno para estabilizar la economía del país en los últimos dos años y medio”.

“La inflación cayó del 200 al 30%, el déficit fiscal se redujo 5 puntos del PIB, se registró superávit primarios consecutivos en dos décadas y la pobreza cayó de 50 a 30%”, enumeró.

Añadió que también “hubo reformas importantes, en lo fiscal, comercial y laboral, en algunos casos con apoyo del Congreso. El objetivo es crear economía más abierta y de mercado”.

FUENTE: Agencia NA

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