El complejo camino de las semillas sanjuaninas que se transforman en hortalizas en el país

El complejo camino de las semillas que se producen en San Juan.

La historia de algunas cebollas comienza mucho antes de llegar a la verdulería. Incluso antes de convertirse en planta. Empieza en un mapa, en un punto georreferenciado del territorio sanjuanino, donde un productor registra un cultivo que deberá mantenerse a kilómetros de distancia de otros para evitar que la polinización altere su genética. Es un trabajo silencioso, casi invisible para la mayoría de los consumidores, pero que convierte a San Juan en uno de los territorios más importantes del país para la producción de semillas hortícolas.

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Allí, entre fincas distribuidas en distintos departamentos y máquinas capaces de distinguir defectos a través de cámaras que toman fotografías por segundo, se desarrolla un proceso tan minucioso como estratégico para la agricultura argentina. Tiempo de San Juan recorrió la Planta de Procesamiento de Semillas del Instituto de Investigación y Desarrollo Agroindustrial, Hortícola y Semillero (INSEMI), para conocer el camino de las semillas sanjuaninas.

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El recorrido comienza con la inscripción del productor en la Asociación de Productores de Semillas de Frutas y Hortalizas (APROSEM). Entre agosto y enero se registran los cultivos, las variedades, los colores y los puntos exactos donde se realizará la producción. La razón de tanto detalle es simple: las semillas deben conservar intacta su genética.

"San Juan tiene condiciones agroclimáticas especiales para producir semillas, porque hay un clima seco y sin lluvia", explicó Juan Marino, coordinador de Fiscalización a cargo de la planta. La provincia produce principalmente semillas de cebolla, zanahoria y bunching (la cebolla de verdeo). En el caso de las cebollas, cada variedad se clasifica por color en blanca, amarilla o roja; y también por ciclo productivo, que puede ser corto, intermedio o largo.

Para evitar cruzamientos indeseados, la ubicación de cada cultivo es analizada cuidadosamente. Una cebolla blanca no puede convivir demasiado cerca de una amarilla o una roja. Tampoco dos variedades de distinto ciclo pueden compartir espacios reducidos.

Las distancias mínimas exigidas reflejan la importancia de preservar la pureza genética:

Cebollas del mismo color y mismo ciclo: 1.500 metros.

Del mismo color y distinto ciclo: 3.500 metros.

De diferente color: 5.000 metros.

"Lo que se busca es certificar que esa semilla no ha estado cruzada y, genéticamente, es la que ellos están reproduciendo", detalló Marino.

Una vez declarados los cultivos, técnicos de la Asociación de Productores de Semillas de Frutas y Hortalizas (APROSEM) verifican la información y elaboran mapas con todos los puntos registrados para garantizar el cumplimiento de la Ley Provincial de Semillas.

Después llega la etapa de fiscalización. Equipos técnicos del INSEMI recorren la provincia para constatar que los cultivos se encuentren efectivamente donde fueron declarados y que respeten los aislamientos correspondientes. El año pasado, por ejemplo, dos equipos relevaron alrededor de 1.100 hectáreas destinadas a la producción de semillas. "Ellos nos proveen la información y los registros de los productores; nosotros salimos a fiscalizar para que esto se esté cumpliendo", resumió Marino sobre el trabajo conjunto entre APROSEM y el Estado provincial.

La actividad se distribuye prácticamente en toda la geografía provincial. Rivadavia, Rawson y Ullum concentran los ciclos cortos de variedades blancas; Sarmiento se destaca por las variedades rojas (conocidas comúnmente como morada); mientras que departamentos como Jáchal, Calingasta e Iglesia también forman parte de la red productiva.

Embed - Así es el proceso de limpieza y selección de semillas

El momento en que la tecnología entra en acción

Cuando la semilla ya fue producida y cosechada comienza una segunda historia: la del procesamiento. Los productores trasladan el material a la planta para su limpieza y acondicionamiento. Aunque llega trillada, todavía contiene restos vegetales, tierra, polvo e impurezas que deben eliminarse antes de que pueda comercializarse.

El proceso atraviesa varias etapas. Primero interviene la máquina de viento y zarandas. Allí la semilla se clasifica por tamaño y se eliminan restos de tallos, tierra y partículas más gruesas. Tres tamices con perforaciones diferentes permiten separar cuidadosamente cada lote.

Después llega la mesa densimétrica, una superficie vibratoria que clasifica las semillas según su peso específico y continúa eliminando materiales indeseados. Para entonces, la limpieza ya es muy alta.

Sin embargo, todavía queda una última instancia: la de la máquina que distingue colores y defectos. Es quizás la etapa más llamativa de todo el proceso.

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La semilla ingresa al sistema equipado con cámaras y sensores capaces de identificar diferencias mínimas de color, forma y apariencia. A medida que los granos avanzan por canales ordenados, la máquina toma imágenes constantemente y las compara con patrones previamente cargados en el software. Todo aquello que no coincide con el estándar es expulsado automáticamente.

"La máquina tiene un software programado donde ya tiene un patrón grabado del color y forma de la semilla. Va tomando fotos por segundo y todo lo que es defecto o material extraño lo va descartando", explicó Marino.

La tecnología funciona en la planta desde 2016 y constituye la última etapa antes del embolsado. De un lado queda la semilla apta para la venta; del otro, el rechazo.

Una actividad que sigue creciendo

Durante 2025 la planta procesó 10.117 kilos de semillas hasta mayo. En lo que va de este año ya se superaron los 8.140 kilos y las expectativas son optimistas. A diferencia del ciclo anterior, numerosos productores continúan solicitando servicios de limpieza durante junio, por lo que esperan superar el volumen alcanzado el año pasado, según detalló Leonardo Storniolo, director de Desarrollo Agropecuario de la provincia.

El servicio tiene costos accesibles en comparación con el mercado privado. Actualmente, la limpieza mediante zaranda y mesa densimétrica cuesta 315 pesos por kilo, mientras que el paso por la máquina de color tiene un valor de 625 pesos por kilo. "Es un precio representativo en relación con lo que pueda cobrar una empresa privada. Es lo que necesitamos para el mantenimiento de las máquinas nada más", indicó Storniolo.

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Cabe destacar que, a eso se suma el testeo en el Laboratorio de Análisis de Semillas, que también pertenece a INSEMI. En el lugar, productores locales e incluso empresas internacionales realizan ensayos para medir poder germinativo, pureza física e impurezas, además de otros indicadores que permiten conocer la calidad real de cada lote.

Semillas sanjuaninas para todo el país

Una vez listas, las semillas emprenden un nuevo viaje. Alrededor del 90% de la producción tiene como destino otras provincias argentinas. Los ciclos cortos viajan para ser cultivados principalmente en el norte del país, hacia Santiago del Estero, Salta y Jujuy, mientras que otros lotes llegan a zonas productivas del sur, como Bahía Blanca y el Alto Valle de Río Negro. Sólo una pequeña proporción permanece en San Juan.

Detrás de ese movimiento existe una cadena que combina conocimiento agronómico, controles permanentes y tecnología de precisión. Para Storniolo, el fortalecimiento de estos servicios forma parte de una estrategia más amplia para impulsar una actividad histórica de la provincia.