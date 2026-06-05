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Debacle digital

Derrumbe del bitcoin: cae por séptimo día consecutivo y arrastra a las principales criptomonedas

La principal moneda virtual acumula una baja de 16% desde la semana pasada. El rally bajista comenzó cuando una empresa referente de los bitcoins bajó su tenencia por primera vez en 4 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una semana agotadora para las criptomonedas, el bitcoin se acerca a la barrera de los US$ 60.000 que había tocado en febrero—este viernes baja 4,7%, a US$ 60.880 y acumula una caída de 16% en los últimos siete días—, y el resto de los activos digitales también caen a sus valores más bajos en un año.

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Ether, la segunda criptomoneda más grande, cayó más de 10%, hasta US$ 1.593 el viernes, su valor más bajo desde abril de 2025. El bitcoin llegó a bajar hasta 4,9%, apenas por encima de US$ 60.438. Luego, los tokens recortaron parte de las pérdidas.

A las criptomonedas más pequeñas les fue peor, especialmente a las llamadas "privacy coins", que sufrieron un fuerte castigo. Zcash cayó más de la mitad —su mayor baja desde mayo de 2021— en un período de 24 horas, después de reportes sobre una posible falla de seguridad, mientras que Monero llegó a retroceder hasta 17%.

Por qué cae el bitcoin

Las pérdidas profundizan la que ya es la racha bajista más larga de bitcoin desde agosto, iniciada después de que Strategy (ex MicroStrategy) anunciara el lunes que había vendido una pequeña suma del token por primera vez desde 2022. Las salidas sostenidas de fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos dedicados al mercado, combinadas con un desacople respecto de las acciones tecnológicas en máximos, debilitaron la confianza de los inversores.

“Esta semana fue dolorosa para las cripto. Realmente no hay otra forma de decirlo”, dijo Geoffrey Kendrick, jefe de investigación de activos digitales de Standard Chartered, en una nota.

Según Kendrick, ahora será de importancia crítica lo que haga el lunes Strategy, el megacomprador liderado por Michael Saylor, cuando habitualmente anuncia compras de bitcoin. La venta de 32 bitcoin realizada esta semana fue minúscula en comparación con su reserva de US$ 53.000 millones, pero el contexto bajista en el que ocurrió asestó un fuerte golpe a la confianza.

Kendrick señaló que, días después de su anterior venta de bitcoin en diciembre de 2022, Strategy compró más tokens de los que había vendido. “Esta vez sospecho que la compra posterior a la venta será más agresiva”, o hasta 100 veces la cantidad de tokens que Strategy desinvirtió, escribió Kendrick.

“Bitcoin se acerca rápidamente al nivel psicológico de US$ 60.000”, dijo Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets. “Ese nivel demostró ser un soporte fuerte en febrero y fue visto por última vez en 2024, antes de la elección de Trump, por lo que una ruptura clara sería dañina”.

La principal criptomoneda perdió cerca de la mitad de su valor desde que alcanzó un máximo histórico por encima de US$ 126.000 en octubre pasado.

El desplome cripto se produce mientras las acciones estadounidenses avanzaban hacia una racha semanal histórica de ganancias, impulsadas por la apuesta por la inteligencia artificial, que elevó las valuaciones tecnológicas. Sin embargo, el rally se cortó este viernes, con una baja de más de 1,8% en el Nasdaq y de 0,25% en el Dow Jones y 1% en el S&P 500.

“A medida que el capital global sigue fluyendo hacia la inteligencia artificial y las acciones tecnológicas de gran capitalización, los activos digitales deben competir con esos sectores de alto crecimiento por la asignación de los inversores”, dijo Dean Chen, analista de la plataforma cripto Bitunix.

“Sin embargo, si los inversores finalmente comienzan a cuestionar la sostenibilidad de las valuaciones de las acciones estadounidenses, el ritmo de la rotación de capital y el repricing del riesgo podría desarrollarse mucho más rápido de lo que los mercados anticipan actualmente”, agregó.

Efecto cascada

El bitcoin había atravesado una racha de seis jornadas consecutivas de pérdidas diarias hasta el 2 de agosto del año pasado, aunque las caídas de esta semana fueron mucho más pronunciadas.

Mientras tanto, los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin —una importante fuente de compras desde su lanzamiento a comienzos de 2024— pasaron a convertirse en un lastre para el mercado.

Los inversores retiraron casi US$ 4.400 millones de los ETF de bitcoin listados en Estados Unidos durante las últimas 13 ruedas, en una racha récord de salidas, según datos compilados por Bloomberg.

FUENTE: Clarín

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