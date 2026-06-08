Crisis en Flybondi: el sector turístico muestra preocupación por su impacto en San Juan

Tras la profunda crisis de Flybondi , en el sector turístico de San Juan hay preocupación por la falta de conectividad aérea y la dificultad que enfrenta la provincia para desarrollar la actividad. Indicaron que hay que ver a Mendoza como un aliado estratégico en vez de una competencia para la economía.

En medio de la crisis Qué dijo el Gobierno sanjuanino sobre las cancelaciones de los vuelos de Flybondi

Desde el ámbito turístico hay incertidumbre por el futuro de la única low cost que opera en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Cristian Unda, presidente de la Cámara de Prestadores Turísticos, indicó a Tiempo de San Juan que, debido a la escasez de vuelos, muchas personas que viajan por negocios o eventos terminan hospedándose en Mendoza. El dirigente afirmó que los visitantes se ven "obligados" a ir a la provincia vecina porque esta cuenta con una mayor oferta de líneas aéreas.

Unda afirmó que la falta de conectividad "complica muchísimo" el desarrollo económico local. Destacó que San Juan necesita atraer turistas que lleguen en avión y gasten en dólares, y que la situación actual impide aprovechar este potencial. “Mejorar las rutas y la conectividad es esencial para promover el turismo y los negocios, resaltando que las provincias más desarrolladas son aquellas que cuentan con buenos caminos, rutas y aviones”, dijo. Afirmó categóricamente que, debido a esta carencia, “se nos complica el desarrollo económico de la provincia”.

Por su parte, Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Juan, indicó que, ante la inestabilidad de las aerolíneas en San Juan, es necesario mirar a Mendoza como un socio estratégico. De este modo, buscan capitalizar los 160 km que separan a San Juan del aeropuerto de Mendoza, el cual está posicionado internacionalmente con conexiones directas a más de tres o cuatro destinos extranjeros.

Giménez destacó que, tras insistir durante mucho tiempo, logró que las empresas de transporte de larga distancia que realizan el trayecto San Juan-Mendoza entren directamente al aeropuerto de Mendoza en lugar de dejar a los pasajeros en la ruta. En ese sentido, manifestó que muchos habitantes de San Juan han optado por viajar vía Mendoza debido a la mayor variedad de frecuencias y compañías (como JetSmart y Aerolíneas Argentinas). Según el referente, los pasajeros ya no ven la distancia hacia la vecina provincia como una dificultad significativa.

Flybondi en crisis

La crisis operativa de Flybondi volvió a quedar expuesta durante los primeros días de junio, luego de que la compañía llegara a operar con apenas un avión activo en el país, una situación que provocó una nueva ola de cancelaciones y complicaciones para miles de pasajeros.

De acuerdo con reportes del medio Los Andes, de una flota compuesta por 13 aeronaves, solo una se encontraba realizando vuelos regulares en territorio argentino, mientras el resto permanecía fuera de servicio por diferentes motivos operativos y contractuales.

Flybondi fue una de las empresas que impulsó el modelo de bajo costo en Argentina desde su llegada al mercado en 2018. Con el paso de los años logró convertirse en una de las principales transportadoras de pasajeros del país y llegó a competir directamente con otras aerolíneas low cost y con Aerolíneas Argentinas.

La compañía ya venía acumulando cuestionamientos por demoras, reprogramaciones y cancelaciones. Informes difundidos a comienzos de 2026 indicaron que más de la mitad de sus vuelos presentaron retrasos y que cerca del 20% registró algún tipo de incumplimiento operativo entre octubre de 2025 y enero de este año.

El medio aclaró que la empresa debió cancelar 12 vuelos programados, afectando a alrededor de 2.200 pasajeros en distintos puntos del país. A su vez, el gobierno de Río Negro aplicó una multa millonaria a la empresa por varios vuelos cancelados en Bariloche.

Como consecuencia de esta situación, la empresa debió cancelar al menos una docena de vuelos en una sola jornada, afectando a pasajeros que tenían programados viajes de cabotaje e internacionales. Las interrupciones se suman a una larga serie de inconvenientes registrados durante los últimos meses.