El plan oficial para reactivar dos grandes joyas hoteleras del turismo sanjuanino

"Yo siempre dije que estábamos más atrasados con el hotel de La Laja cuando me lo comparaban con el Hotel Provincial" , sentenció el ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero, al analizar la situación de los dos activos más valiosos y complejos de la infraestructura turística local. Tanto el Gran Hotel Provincial, un ícono consolidado en el corazón de la ciudad, como el moderno complejo de La Laja, que a pesar de estar terminado nunca pudo ser estrenado, representan las grandes promesas para el desarrollo del sector. Ambos comparten un destino común: la necesidad de ser concesionados a manos privadas para comenzar a operar, aunque sus realidades administrativas corren por carriles muy distintos.

Estas dos piezas son vedaderas "joyitas" sanjuaninas por su valor estratégico y patrimonial. El Gran Hotel Provincial, construido en 1966, es un emblema arquitectónico de 7.500 metros cuadrados que simboliza la historia del turismo urbano en San Juan. Por su parte, La Laja se posiciona como una joya del bienestar: un spa termal de vanguardia ubicado a solo 20 minutos del centro, capaz de captar el masivo movimiento de personas que genera el turismo de aguas curativas a nivel mundial.

El tropiezo del gigante urbano

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El camino para la reapertura del Gran Hotel Provincial sufrió un traspié reciente al declararse desierta su primera licitación, que tardó más de un año en prepararse. Según explicó oportunamente el ministro Romero, el proceso fracasó por errores formales de los interesados: una unión transitoria de empresas donde la firma riojana no presentó los papeles debidos, y una sociedad nacional cuya formación era tan reciente que no llegó a tramitar su CUIT y RUPE a tiempo para la apertura de sobres. No obstante, el optimismo oficial se mantiene firme debido a la calidad de los oferentes que se acercaron.

Sobre la relevancia de este edificio, Romero destacó que el objetivo es elevar la categoría de la provincia: "Sea quien sea el que lo tenga que administrar y concesionar, que lo haga de la mejor manera, que preste un buen servicio, porque creo que el hotel en sí, con todo lo que significa para los sanjuaninos y las sanjuaninas, nos merecemos que ese hotel esté abierto y que tenga un muy buen presente y un muy buen futuro". El pliego exige una inversión de más de 3.300 millones de pesos para garantizar un servicio mínimo de tres estrellas, aunque el interés de empresas que gestionan hoteles de cuatro estrellas podría elevar esa vara. Con 101 plazas hoteleras distribuidas en cinco niveles, el hotel permanece cerrado desde mayo de 2025. Este lunes, Romero dijo que se espera que entre junio y julio de este año se realice el nuevo llamado a licitación.

El laberinto judicial de Albardón

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En una situación mucho más compleja se encuentra el hotel de La Laja. Aunque el spa y sus 60 plazas están listos desde agosto de 2023, el complejo permanece bajo llave debido a que fue construido sobre un terreno privado sin haber concluido el proceso de expropiación. Romero volvió a cargar contra la gestión anterior -de Sergio Uñac- que "hizo muy mal las cosas". Señaló que "se hizo un hotel en un terreno que era privado" y que el actual gobierno de Marcelo Orrego ha tenido que hacerse cargo de pagar las deudas y de la seguridad del predio para evitar el vandalismo.

El funcionario detalló que la parálisis no es política sino estrictamente judicial, ya que la provincia posee la posesión pero falta la sentencia definitiva sobre el valor de la indemnización que deben recibir los antiguos dueños. Al respecto, Romero aclaró que la puesta en marcha de este polo termal es una prioridad absoluta: "Somos los primeros que tenemos ganas de concesionarlo. El turismo termal es algo que mueve millones y millones de personas en el mundo y nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo". A pesar de los desajustes administrativos heredados, las autoridades confían en que la Justicia dicte pronto una sentencia que permita finalmente integrar este moderno spa al circuito turístico de la provincia. No obstante, sentenció que no hay fecha para lanzar esta concesión del complejo albardonero.

La reactivación de estas dos infraestructuras se enmarca en un plan más amplio para convertir a San Juan en un destino receptivo de excelencia, trabajando en conjunto con sectores como la minería y la producción. La urgencia por sumar camas es real, especialmente de cara a las temporadas altas y la organización de congresos y eventos deportivos que demanda la provincia. Mientras el Provincial aguarda por sus últimos plazos administrativos para volver a competir, La Laja espera que los tiempos de la justicia finalmente coincidan con las necesidades del turismo sanjuanino.