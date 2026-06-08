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Paso de Agua Negra: el Gobierno de San Juan ya tiene la fecha tentativa de cierre

Tras una temporada histórica que superó los seis meses de funcionamiento, la ministra de Gobierno, Laura Palma, dio a conocer la fecha propuesta para el cierre definitivo del corredor internacional. Actualmente permanece inhabilitado por nieve y desprendimientos de rocas en la cordillera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La temporada récord del Paso de Agua Negra podría llegar a su fin en los próximos días. Desde el Gobierno de San Juan confirmaron que el 14 de junio es la fecha propuesta para concretar el cierre definitivo del corredor internacional, aunque la decisión final dependerá de las condiciones climáticas en la cordillera, que ya obligaron a interrumpir el tránsito durante los últimos días.

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En diálogo con Tiempo de San Juan, la ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que "en principio el 14 de junio es la fecha que nos han propuesto para el cierre" y señaló que la medida se analiza en un contexto marcado por las nevadas y complicaciones climáticas en alta montaña. "Actualmente está cerrado por cuestiones climáticas, así que probablemente para el 14 tengamos el cierre definitivo", indicó la funcionaria.

La definición llega después de una temporada que rompió todos los registros históricos. El Paso de Agua Negra fue habilitado el pasado 26 de noviembre y logró mantenerse operativo durante más de seis meses, superando ampliamente los plazos habituales, ya que en años anteriores el cierre solía producirse entre abril y mayo debido a las primeras nevadas importantes.

Una temporada histórica

Palma calificó el balance como "una temporada bárbara" y destacó que hubo muy pocas interrupciones a lo largo de estos meses. "Abrimos antes y cerramos después. Hemos tenido prácticamente cero días de corte y cuando se ha cortado por alguna cuestión climática de manera inmediata se restableció", afirmó.

Según los datos oficiales difundidos días atrás por el Gobierno provincial, más de 72.300 personas utilizaron el corredor binacional durante esta temporada. Sin embargo, se registró una disminución cercana al 30% en la cantidad de usuarios respecto del período anterior, una situación que las autoridades atribuyen principalmente a los cambios en las condiciones económicas y al menor atractivo cambiario para viajar hacia Chile.

El cierre preventivo continúa

Mientras se define la fecha final de clausura, el Paso permanece cerrado desde el sábado por decisión conjunta de las autoridades argentinas y chilenas. Este lunes 8 de junio se resolvió mantener la medida preventiva debido a la acumulación de nieve y a desprendimientos de rocas en distintos sectores de la ruta internacional.

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que la reapertura dependerá de las evaluaciones técnicas que realicen los equipos de Vialidad y de que existan condiciones seguras para la circulación de vehículos y personas en la zona cordillerana.

El desafío de mantenerlo abierto todo el año

Más allá del inminente cierre, la ministra consideró que la experiencia de esta temporada deja un antecedente importante para el futuro del corredor internacional. Incluso planteó la posibilidad de avanzar, a largo plazo, hacia una apertura permanente.

"Se puede pensar en la idea de que esté abierto todo el año en algún momento, con obras y demás. Con obras yo creo que sería posible", sostuvo Palma, aunque aclaró que actualmente no existen definiciones concretas sobre trabajos de infraestructura en la zona.

En ese sentido, explicó que los pedidos para mejorar las condiciones de transitabilidad y mantenimiento continúan realizándose ante los organismos nacionales, aunque las decisiones dependen de la administración central. "Siempre está el pedido y está la gestión, pero no tenemos algo concreto al respecto", concluyó.

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