Paso de Agua Negra con récord abierto: definen minuto a minuto que funcione hasta mediados de junio

"El pedido del gobernador Orrego a las autoridades provinciales es que se mantenga el Paso de Agua Negra la mayor cantidad de tiempo posible abierto, siempre y cuando la seguridad esté garantizada para quienes lo transitan como para quienes trabajan. La misma decisión tienen los organismos nacionales del lado argentino y lo propio las autoridades del lado chileno. Esto es una decisión binacional, es una decisión que se toma diariamente y más teniendo en cuenta esta altura del año, donde el clima es decisivo para decir si se habilita o no, teniendo en cuenta que estamos a 4.780 metros de altura en su punto más alto. Dependemos del minuto a minuto ", explicó Claudia Sarmiento , secretaria de Relaciones Institucionales provincial.

Esta postura define el escenario actual del Paso Internacional de Agua Negra, que atraviesa un ciclo histórico desde su apertura el pasado 26 de noviembre. Al cumplirse más de seis meses de habilitación ininterrumpida, el cruce ya superó todos los registros previos, ya que habitualmente las condiciones climáticas obligaban al cierre durante el mes de abril o mayo. La intención oficial es intentar sostener la operatividad durante la primera mitad de junio, aunque el pronóstico y la acumulación de nieve en la cordillera son los factores finales que determinan la viabilidad del tránsito cada mañana antes de las 9 horas , dijo la funcionaria este jueves, en diálogo con Radio Sarmiento.

La temporada actual refleja un flujo de más de 72.300 personas que cruzaron por el portal fronterizo. A pesar de la extensión récord del tiempo de apertura, se observa una baja del 30% en la cantidad de usuarios en comparación con la temporada anterior, fenómeno que las autoridades atribuyen principalmente a que el tipo de cambio actual no favorece los viajes hacia Chile tanto como en periodos pasados. No obstante, la regularidad del servicio permite consolidar al Paso de Agua Negra como una alternativa confiable para el turismo y el intercambio regional.

La continuidad del paso no solo depende del clima, sino también de una intensa gestión política entre San Juan y las autoridades chilenas. En este marco, se ha logrado reactivar el Comité de Integración, un espacio clave donde se discuten temas sensibles como la seguridad para los argentinos en el país vecino. La ministra de Gobierno, Laura Palma ha mantenido reuniones con delegados presidenciales y carabineros para exigir mayores operativos de seguridad en zonas como La Serena, respondiendo a incidentes reportados por viajeros en veranos anteriores. Esta colaboración binacional busca asegurar que la experiencia del viajero sea integral, cubriendo desde el mantenimiento vial hasta la protección personal fuera de la frontera.

Mejoras en infraestructura y seguridad vial

El sostenimiento de la ruta a lo largo de estos seis meses ha sido posible gracias a un esfuerzo coordinado entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, quienes han trabajado de manera conjunta para garantizar que el camino esté en mejores condiciones que en años anteriores. Actualmente, aunque restan tramos de camino consolidado que suman aproximadamente 76 kilómetros de ripio, la transitabilidad se ha mantenido fluida gracias a la rápida intervención ante temporales leves. Además del mantenimiento de la calzada, se han incorporado servicios esenciales como nuevas instalaciones eléctricas, baños químicos y cartelería informativa para mejorar la estadía de los conductores en la zona de control.

Un avance tecnológico significativo en materia de prevención ha sido la instalación de cuatro tótems de seguridad ubicados estratégicamente después del puesto de Guardia Vieja, en la zona más compleja del trayecto hacia el límite internacional. Estos dispositivos están equipados con conexión a internet, cámaras de vigilancia y un botón de emergencia conectado directamente con el CISEM, lo que permite una comunicación inmediata con Gendarmería Nacional ante cualquier percance mecánico o de salud derivado de la altitud. Complementariamente, el Gobierno ha lanzado una plataforma digital específica y reportes diarios para que los usuarios puedan consultar el estado del tiempo y la transitabilidad en tiempo real antes de iniciar el ascenso a los 4.780 metros sobre el nivel del mar.