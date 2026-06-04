La reaparición de Julio Ortiz Andino: el ex "ministro estrella" de Uñac vuelve por el túnel de Agua Negra

Julio Ortíz Andino en el centro de la actividad de DIPAN. No está en el directorio que encabeza el bloquista Alejandro Bravo pero es una figura de consulta autorizada y estuvo en la mesa durante la presentación de la entidad, que se dio en el Sirio Libanés esta semana (Foto: Diario La Región).

Julio Ortiz Andino , quien fuera uno de los ministros estrella de la gestión de Sergio Uñac , reapareció por estos días en la vidriera pública. El escenario elegido para su regreso fue la primera reunión de la asociación civil Desarrollo Integración Paso de Agua Negra (DIPAN), realizada en el Club Sirio Libanés. Ortiz Andino, ingeniero civil que condujo la cartera de Obras y Servicios Públicos de manera continua entre 2015 y 2023, volvió a escena en el terreno que más conoce y defiende: el proyecto del Túnel de Agua Negra .

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Su presencia llama la atención. Tras el traspaso de mando en diciembre de 2023, el exministro se había retirado de la función pública para acogerse a la jubilación, marcando una diferencia con otros colegas de gabinete que optaron por cargos de asesores en el Senado, junto al ex gobernador. No obstante, su vinculación histórica con la materia es fuerte, porque durante sus ocho años de gestión lideró la planificación del megaproyecto binacional y tuvo una participación destacada en el Ente Binacional Túnel Internacional Paso de Agua Negra (EBITAN), donde se consolidó como una de las voces técnicas más experimentadas.

Así, el nacimiento de DIPAN marcó el regreso de Ortíz Andino este miércoles. Se presentó como una organización presidida por el bloquista Alejandro Quinto Bravo que busca convertirse en la contraparte sanjuanina de la corporación chilena CORPAN. Esta asociación surge para llenar un vacío institucional en la provincia, que carecía de una entidad civil específica dedicada a promover el desarrollo integral del paso fronterizo. Aunque la organización se define como apartidaria e integrada por referentes de diversos sectores, como la empresaria Carolina Saidel y el vicepresidente Gustavo "Huevo" Muñoz, la inclusión de un referente técnico del Partido Justicialista como Ortiz Andino le da cierto matiz al proyecto.

Desde la nueva entidad explicaron que el objetivo final a largo plazo sigue siendo la construcción del Túnel de Agua Negra, un sueño que sigue en suspenso pero que está vigente como eje central de su agenda. Mientras tanto, la asociación se propone trabajar en metas más inmediatas, como impulsar la pavimentación de tramos del camino actual, la incorporación de tecnología y el mantenimiento de la aduana, reconociendo incluso las mejoras recientes realizadas por la gestión actual en conectividad satelital y servicios de emergencia.

Quiénes integran DIPAN

La conducción de la asociación civil DIPAN está encabezada por su presidente, Alejandro Quinto Bravo Falcioni, y el vicepresidente Gustavo Muñoz Lorenzo. La estructura directiva se completa con Patricia Erica Irrgang en la secretaría, Daniel Gimeno como tesorero y los vocales titulares Calixto Daniel Milla, Víctor Dante Italia y Fernando Andrés Ocampo Bravo.

Asimismo, el cuerpo de vocales suplentes está integrado por Carolina Saidel, Félix Guillermo Krebs Vega y Gabriela Graffigna.

El organismo también cuenta con una Comisión Revisora de Cuentas conformada por Víctor Alberto Grau, Fernando Sisterna y Guadalupe Giménez, además de un Tribunal de Disciplina compuesto por Francisco Jorge Ávila Castro, Andrés Marino Juan Zini y Perla Miadowsky.

A este grupo se suma la participación destacada del exministro Ortiz Andino, quien actúa como un referente técnico clave dentro de la organización debido a su vasta experiencia en el proyecto del túnel.