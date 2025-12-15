El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

El reciente triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile trae optimismo en el Gobierno de San Juan , que ve en el cambio de signo político en el país vecino una clave para dinamizar la agenda de integración binacional, históricamente centrada en la Región de Coquimbo. El foco de esta ilusión es la potencial sintonía entre el presidente electo chileno y Javier Milei, una cercanía que San Juan espera capitalizar para darle envión a proyectos como el túnel de Agua Negra, que lleva años postergado, y necesita de un entendimiento entre ambas naciones para avanzar.

Marcelo Orrego , analizó este lunes el resultado electoral chileno: "ganó la derecha en este caso, creo que era una obviedad en términos de lo que había pasado en la elección previa. El balotaje se dio como el sentido común lo indica, se volcó el electorado hacia la derecha. A mí me da la sensación que esto nos permite pensar a los argentinos que nuestro presidente, como tiene una mirada hacia hacia la derecha importante, puede haber un buen nexo y ese buen nexo se puede transferir en acciones concretas a futuro y en el tiempo".

La importancia de la relación con Chile es clave para San Juan, siendo la provincia una pieza fundamental en el Corredor Bioceánico central. El gobernador sanjuanino viene remarcando que la relación entre chilenos y argentinos debe ser cada vez más sólida, bajo la premisa de que "la cordillera no nos divida, sino que nos una cada día más, porque en definitiva tenemos muchos intereses en común, porque la matriz productiva que tienen la Cuarta Región y Chile, con la de Argentina tiene que ser complementaria". Esta visión va a tono con la postura del gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el propio Orrego ha manifestado que concretar el ansiado Túnel de Agua Negra es su sueño.

image Marcelo Orrego junto a su par de Coquimbo, Cristóbal Juliá.

De hecho, la esperanza de reactivar el proyecto del Túnel de Agua Negra -paralizado hace siete años y dependiente de la reactivación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un motor político clave. En la previa al balotaje chileno, se evidenció un fuerte interés político por parte del coquimbano Juliá, quien había expresado su optimismo sobre la reactivación del proyecto. Juliá aseguró en ese entonces que el probable triunfo de Kast facilitaría la integración comercial con Argentina y la reactivación del préstamo del BID. El jefe regional de Coquimbo había dicho durante su visita a San Juan, invitado a la Fiesta Nacional del Sol, sobre el impacto de un posible triunfo de Kast que "todos saben que es altamente probable que sea José Antonio Kast el próximo presidente, y, por lo tanto, él es muy cercano a Milei, y eso es positivo". Juliá argumentó que esta cercanía es favorable porque podría motivar al presidente Milei, inmerso en una política de ajuste y recortes, a comprender la importancia fundamental del túnel para la integración binacional, un esfuerzo que "requiere de los esfuerzos de los presidentes". Juliá dijo confiar en la visión de Kast de integrarse comercialmente con Argentina, especialmente ahora que Argentina está "despegando" con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ha beneficiado al sector minero. Por lo pronto, San Juan y Coquimbo están enfocados en la pavimentación de los tramos faltantes a ambos lados de la cordillera para prolongar la temporada de apertura del paso de alta montaña ya existente.

El nuevo contexto político se materializará en un encuentro institucional de alto nivel, ya que Javier Milei recibirá a José Antonio Kast en la Casa Rosada. Este encuentro, calificado como el primer gesto formal entre ambos líderes tras el triunfo conservador, marca el inicio de una nueva etapa bilateral. Milei celebró públicamente la victoria de Kast como un triunfo de las ideas de la libertad, y esta reunión, aunque simbólica y no técnica, busca exhibir la sintonía entre los liderazgos. La afinidad explícita entre Buenos Aires y Santiago abre expectativas de una coordinación más fluida en temas críticos como el comercio, las inversiones y los posicionamientos regionales, un escenario que San Juan espera sea la llave para desbloquear el anhelado Corredor Bioceánico.

Contundente

El ultraderechista Kast se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales de Chile este domingo 14 de diciembre, al obtener el 58 % de los votos a nivel nacional y derrotar a la izquierdista Jeannette Jara, quien consiguió el 41 %. Su triunfo fue generalizado, ya que el fundador del Partido Republicano se impuso en las 16 regiones del país, incluyendo áreas históricamente de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, y logrando una distancia mayor en zonas mineras del norte y agrícolas del sur. Este resultado se replicó en la Región de Coquimbo, el distrito de referencia para San Juan por ser la Región al otro lado de la cordillera. En Coquimbo, Kast cosechó 288.086 votos, alcanzando el 54,2% del total, superando los 243.770 votos (45,8%) obtenidos por Jeannette Jara