lunes 15 de diciembre 2025

Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

El gobernador anunció beneficios para los empleados de la administración pública de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
centro civico.jpg

El gobernador Marcelo Orrego anunció este lunes que los empleados de la administración pública de San Juan tendrán un bono de 120.000 pesos a pagar por única vez, con motivo de fin de año. Y se analizan asuetos para los estatales provinciales. El mandatario dijo que podría ser el viernes 26.

La medida contempla el otorgamiento de un ingreso adicional de 120.000 pesos en enero, para los trabajadores de la administración pública. La decisión apunta a estar presente y acompañar a los empleados públicos, atendiendo las necesidades del momento sin perder de vista la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado.

Esto se inscribe en una política de acompañamiento definida por el gobernador, en un contexto en el que el 20 de diciembre de 2025 se abonará el aguinaldo, el 30 de diciembre, el sueldo y el bono se pagará el 16 de enero del 2026.

