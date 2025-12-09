martes 9 de diciembre 2025

Postura

Orrego volvió a hablar sobre el nuevo Código Electoral en San Juan e insistió que sea "sencillo y económico"

El Gobernador retomó el debate sobre la reforma política durante una actividad oficial en Rawson y volvió a cuestionar el sistema vigente, pidiendo un modelo más simple, transparente y de menor costo para los sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes, y en el marco de una entrega de viviendas en Rawson, el gobernador Marcelo Orrego volvió a referirse a la necesidad de avanzar con un nuevo Código Electoral para San Juan. En rueda de prensa, remarcó que el objetivo central debe ser “simplificarle la vida a la gente” y reducir los costos del sistema.

En sus declaraciones, el mandatario planteó que el esquema actual dejó consecuencias negativas en la vida institucional de la provincia y cuestionó con dureza el sistema de ley de lemas que rigió en el pasado. “Tiene que ser cada vez más fácil votar, más económico, y donde la gente se pueda expresar de una manera responsable, donde sea fácil elegir a quienes conducen y legislan”, sostuvo.

Orrego insistió en la necesidad de que el debate legislativo se concrete en el corto plazo y dejó entrever que el tratamiento podría llegar a la Cámara de Diputados en el corto término. Si bien no confirmó si será a través de sesiones extraordinarias, aseguró que el tema “tiene que ser lo antes posible” debido a los tiempos electorales.

El proyecto enviado hace un año

El pronunciamiento del gobernador se da en continuidad con la iniciativa que presentó el 19 de diciembre de 2024, cuando el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para crear un nuevo Código Electoral y eliminar el Sistema de Participación Democrática (SIPAD), que reemplazó a las PASO y funcionó bajo un esquema similar a la ley de lemas.

image

Aquel proyecto proponía dejar atrás el doble voto simultáneo y volver a un sistema de internas partidarias, abiertas o cerradas, según la definición de cada fuerza política. El mecanismo planteado permitía que ciudadanos no afiliados pudieran participar de internas abiertas, siempre que no estuvieran inscriptos en otro partido.

Cambios propuestos

Entre los ejes centrales de la reforma impulsada por el Ejecutivo se encuentra la implementación de la Boleta Única de Papel, con el objetivo de reducir los costos de impresión, eliminar prácticas como el “voto cadena” y garantizar mayor igualdad entre candidatos.

Otro de los puntos destacados del proyecto es el límite a las reelecciones de los diputados provinciales, proponiendo un máximo de dos mandatos consecutivos, con la posibilidad de volver a postularse luego de un período fuera del cargo.

También se contemplan cambios orientados a la modernización de los procedimientos electorales, la incorporación formal de frentes electorales y la posibilidad de realizar elecciones provinciales de manera simultánea con las nacionales o desdoblarlas, según lo defina el Poder Ejecutivo.

