Datos

El INDEC marcó una nueva caída de la industria en octubre

El índice de actividad industrial cayó en octubre tanto en relación con el mes anterior, como en el interanual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La actividad económica argentina registró un nuevo retroceso en el sector industrial durante octubre de 2025, mientras que la construcción mostró un desempeño mixto, con una caída mensual que rompió una racha positiva, a pesar de mantener un fuerte crecimiento interanual.

Industria: Nueve meses consecutivos de caída

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró una caída interanual del 2,9% respecto a octubre de 2024,. En la comparación mensual, la serie desestacionalizada mostró una variación negativa del 0,8% respecto al mes anterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1998468057987985581&partner=&hide_thread=false

Este retroceso mensual de 0,8% marca el segundo mes consecutivo de caída de la industria, tocando su nivel más bajo desde marzo. La actividad fabril acumula nueve meses consecutivos de caídas mensuales. El sector, uno de los más afectados por el modelo económico actual, según se señala en los informes, ha visto su producción desestacionalizada caer un 5% por debajo del pico alcanzado en noviembre del año pasado.

En total, once de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales en octubre,. Entre las divisiones que más sufrieron se destacan:

  • Productos textiles: Variación negativa interanual del 24,0%. Dentro de este segmento, la producción de hilados de algodón disminuyó 34,7% y la producción de tejidos cayó 34,1%.
  • Prendas de vestir, cuero y calzado: Registró una baja interanual del 15,1%,. La fabricación de calzado y sus partes cayó 21,1%.
  • Productos de caucho y plástico: Cayó 12,0% interanualmente, impulsado por la menor demanda de manufacturas de plástico (-9,7%), especialmente en envases plásticos para alimentos y bebidas gaseosas.
  • Alimentos y bebidas: Mostró una baja interanual de 1,7%, con una incidencia negativa principal en la elaboración de galletitas, productos de panadería y pastas (-7,0%),. La producción de bebidas (gaseosas, cervezas, jugos) también disminuyó 6,8%.

Otros sectores con caídas significativas fueron la fabricación de productos de metal (-8,1% interanual) y la división de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-4,1% interanual).

Construcción: Caída mensual a pesar del fuerte avance anual

En contraste con la industria, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) tuvo un aumento interanual del 8% en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior,,. El acumulado de los diez meses de 2025 también mostró un aumento significativo del 7,9%.

Sin embargo, la actividad experimentó una caída en la medición mensual desestacionalizada: el ISAC registró una variación negativa del 0,5% en comparación con septiembre,,. Esta baja mensual quiebra la racha positiva que el sector había mantenido en agosto (0,1%) y septiembre (1,1%).

El consumo aparente de insumos clave para la construcción en octubre de 2025 mostró grandes subas interanuales, incluyendo hormigón elaborado (+40,7%), artículos sanitarios de cerámica (+35,7%) y asfalto (+33,6%).

En cuanto al empleo en el sector, los puestos de trabajo registrados en la construcción privada en septiembre de 2025 subieron 3,3% interanual, aunque el acumulado de enero a septiembre de 2025 presentó una baja del 0,4% respecto al mismo período de 2024.

